Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Як бізнес може посилити власну енергобезпеку? Пояснення від Yasno

В Yasno рекомендують бізнесам встановлювати власні системи управління енергії для посилення своєї енергетичної безпеки. Про це йдеться в колонці генерального директора Yasno Сергія Коваленка.

Він зазначає, що на першому етапі бізнес може почати встановлювати сонячні панелі разом з системами накопичення енергії. Вони дозволяють частково покривати власне споживання й проходити періоди відключень або обмежень.

Водночас коли у підприємства є мережа, СЕС і накопичувач, енергосистема перестає бути єдиною точкою постачання й перетворюється на багатоджерельну систему. У такій конфігурації важливо в кожен момент часу визначати, яке джерело є оптимальним з погляду вартості та стабільності.

«Саме тут з’являється EMS (Energy Management System) – система управління енергією, яка автоматизує ці рішення. Окремі елементи інфраструктури, наприклад, СЕС чи BESS, мають власні системи управління. Зараз же йдеться про інтегровану EMS, яка об’єднує всі джерела енергії та споживачів в єдину логіку роботи та керує ними як цілісною системою», – пояснює Коваленко.

Він додав, що ця система збирає дані про споживання, генерацію та доступні ресурси й у режимі реального часу обирає найбільш ефективний сценарій роботи з урахуванням навантаження, вартості електроенергії та доступності джерел.

«EMS стає інструментом, який дозволяє бізнесу не просто споживати електроенергію, а керувати нею з урахуванням вартості, доступності та власних операційних пріоритетів», - підкреслив Коваленко.

Теги: бізнес електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку
Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку
Сьогодні, 15:24
Формування резерву фінансуватиметься з державного і місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів
Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів
15 травня, 21:49
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
13 травня, 18:56
Асоціація прифронтових міст та громад розпочала збір пропозицій від громад для наповнення другого пакета пропозицій
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
4 травня, 16:36
Артем Конік
Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні
4 травня, 12:55
Своє місце реєстрації Світлана Івахів вказала князівство Монако у Франції
Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів
27 квiтня, 11:30
Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15
Ярослав Майборода
Ярослав Майборода: Для «Яросаду» соціальна відповідальність - ключовий принцип
24 квiтня, 20:19
Генеральний директор компанії Karex Го Міа Кіат
Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін
23 квiтня, 14:50

Бізнес

Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ
Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ
Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку
Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
Постачальник харчів для військових «Контракт продрезерв 5» звернувся до СБУ через стеження
Постачальник харчів для військових «Контракт продрезерв 5» звернувся до СБУ через стеження
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку
Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua