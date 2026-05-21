Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку

Як бізнес може посилити власну енергобезпеку? Пояснення від Yasno

В Yasno рекомендують бізнесам встановлювати власні системи управління енергії для посилення своєї енергетичної безпеки. Про це йдеться в колонці генерального директора Yasno Сергія Коваленка.

Він зазначає, що на першому етапі бізнес може почати встановлювати сонячні панелі разом з системами накопичення енергії. Вони дозволяють частково покривати власне споживання й проходити періоди відключень або обмежень.

Водночас коли у підприємства є мережа, СЕС і накопичувач, енергосистема перестає бути єдиною точкою постачання й перетворюється на багатоджерельну систему. У такій конфігурації важливо в кожен момент часу визначати, яке джерело є оптимальним з погляду вартості та стабільності.

«Саме тут з’являється EMS (Energy Management System) – система управління енергією, яка автоматизує ці рішення. Окремі елементи інфраструктури, наприклад, СЕС чи BESS, мають власні системи управління. Зараз же йдеться про інтегровану EMS, яка об’єднує всі джерела енергії та споживачів в єдину логіку роботи та керує ними як цілісною системою», – пояснює Коваленко.

Він додав, що ця система збирає дані про споживання, генерацію та доступні ресурси й у режимі реального часу обирає найбільш ефективний сценарій роботи з урахуванням навантаження, вартості електроенергії та доступності джерел.

«EMS стає інструментом, який дозволяє бізнесу не просто споживати електроенергію, а керувати нею з урахуванням вартості, доступності та власних операційних пріоритетів», - підкреслив Коваленко.