Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генеральний директор компанії Karex о Міа Кіат
фото: Reuters

Велика компанія-виробник контрацептивів повідомила, на скільки зросте ціна їхньої продукції

Найбільший у світі виробник презервативів розглядає підвищення цін на свою продукцію, якщо війна в Ірані триватиме й далі. Таку заяву зробив генеральний директор компанії Karex Міа Кіат та пояснив, як на виробництво контрацептивів впливає війна. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Компанія Karex щороку виготовляє п’ять мільйонів презервативів та є постачальником відомих брендів Durex, Trojan та державних систем охорони здоров’я, зокрема NHS у Великій Британії.

За словами гендиректора, він розглядає підвищення цін на свою продукцію до 30%, або навіть більше. Річ у тім, що через конфлікт в Ірані відбувається порушення постачання сировини, з якої виготовляються контрацептиви. Йдеться про матеріали з нафти, аміак та лубриканти, що виготовляються з силікону. Тож ціни на презервативи можуть зрости.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку, що ускладнює постачання нафти. Через цей маршрут проходить одна п’ята світового обсягу сирої нафти.

Нагадаємо, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф на початку квітня висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу. 

Згодом Іран розглянув можливість часткового розблокування Ормузької протоки, але прив’язав це рішення до результатів переговорів зі Сполученими Штатами. Йдеться про потенційний дозвіл для суден користуватися оманською частиною вузької ділянки протоки без втручання з боку Ірану.

Врешті, 18 квітня Іран знову закрив Ормузьку протоку через морську блокаду США. Ормузька протока знову перейшла під суворе управління та контроль збройних сил Ірану.

Також повідомлялося, іранський уряд висміяв заклики головної дипломатки ЄС Каї Каллас про відкриття Ормузької протоки та дотримання міжнародного права. У неділю, 19 квітня, рух суден фактично зупинився, оскільки іранські військові човни обстріляли судна, які намагалися пройти через цей морський маршрут.

Читайте також:

Теги: здоров'я Іран війна бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

У Єгипті археологи знайшли в мумії папірус з рядками видатної поеми Гомера
У Лондоні з'явиться меморіал королеві Єлизаветі II: яким він буде (відео)
Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін
100-річна ветеранка Другої світової війни назвала головну цінність життя (фото)
89-річна вінничанка стала зіркою TikTok, співаючи старовинні українські пісні (відео)
Волинський письменник отримав шість років за виправдовування агресії РФ

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua