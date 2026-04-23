Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін

Велика компанія-виробник контрацептивів повідомила, на скільки зросте ціна їхньої продукції

Найбільший у світі виробник презервативів розглядає підвищення цін на свою продукцію, якщо війна в Ірані триватиме й далі. Таку заяву зробив генеральний директор компанії Karex Міа Кіат та пояснив, як на виробництво контрацептивів впливає війна. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Компанія Karex щороку виготовляє п’ять мільйонів презервативів та є постачальником відомих брендів Durex, Trojan та державних систем охорони здоров’я, зокрема NHS у Великій Британії.

За словами гендиректора, він розглядає підвищення цін на свою продукцію до 30%, або навіть більше. Річ у тім, що через конфлікт в Ірані відбувається порушення постачання сировини, з якої виготовляються контрацептиви. Йдеться про матеріали з нафти, аміак та лубриканти, що виготовляються з силікону. Тож ціни на презервативи можуть зрости.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку, що ускладнює постачання нафти. Через цей маршрут проходить одна п’ята світового обсягу сирої нафти.

Нагадаємо, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф на початку квітня висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Згодом Іран розглянув можливість часткового розблокування Ормузької протоки, але прив’язав це рішення до результатів переговорів зі Сполученими Штатами. Йдеться про потенційний дозвіл для суден користуватися оманською частиною вузької ділянки протоки без втручання з боку Ірану.

Врешті, 18 квітня Іран знову закрив Ормузьку протоку через морську блокаду США. Ормузька протока знову перейшла під суворе управління та контроль збройних сил Ірану.

Також повідомлялося, іранський уряд висміяв заклики головної дипломатки ЄС Каї Каллас про відкриття Ормузької протоки та дотримання міжнародного права. У неділю, 19 квітня, рух суден фактично зупинився, оскільки іранські військові човни обстріляли судна, які намагалися пройти через цей морський маршрут.