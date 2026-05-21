До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії

Христина Жиренко
«Конституційний Суд має право не лише визнати норму неконституційною, а й встановити, що вона була застосована судами у спосіб, який не відповідає Конституції»

Рішення Верховного Суду у справах щодо публічних закупівель електроенергії фактично почали застосовуватися ретроспективно, що створює серйозні ризики для постачальників, заявила адвокатка з питань енергетичного права Олеся Серебряник.

За її словами, проблема полягає в тому, що правила, за якими ринок працював раніше, зараз почали оцінюватися судами по-іншому.

«Ну, на сьогоднішній день в нас ретроспективно застосовувати рішення, як ми бачимо по судовій практиці, має тільки на підставі рішення суду. Тобто, закон у нас немає зворотної дії в часі, проте рішення Великої Палати чи Верховного суду, просто колегії суддів чи Великої Палати, на жаль, в нас має ретроспективне застосування», – зазначила Серебряник.

У зв’язку з цим до Конституційного Суду вже подали конституційну скаргу щодо застосування норм у таких справах, зокрема щодо «10% обмеження» при зміні ціни у договорах закупівлі електроенергії.

За словами адвокатки, Конституційний Суд має право не лише визнати норму неконституційною, а й встановити, що вона була застосована судами у спосіб, який не відповідає Конституції.

«Тобто, можна визнати норму, суд конституційний, має право визнати норму не конституційну, тоді ця норма є неконституційною з моменту прийняття рішення Конституційним судом. Або в них є ще підстави, згідно з частиною 3 статті 89 закону про Конституційних суд, визнати норму конституційною, проте в резолютивній частині свого рішення написати, що ця норма є конституційною, але застосована в остаточному судовому рішенні у спосіб, не передбачений Конституцією», – пояснила Серебряник.

Вона наголосила, що у разі такого рішення Конституційного Суду може бути переглянута і сама позиція Великої Палати Верховного Суду щодо застосування «10% обмеження».

«Відповідно, це буде підставою для перегляду остаточного судового рішення за винятковими обставинами. І, крім того, це обов'язкова підстава якраз таки для відступу від висновку Великої Палати», – сказала адвокатка.

Раніше віце-президент Energy Club Ірина Дмитроца наголосила, що комунальні підприємства та лікарні не можуть знайти постачальників електроенергії, адже вони не виходять на тендери через чинні правила закупівель.

