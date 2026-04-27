Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів

У 2025 році сума доходів ексдружини нардепа трьох скликань склала 46,9 млрд грн

У ТОП-10 найбагатших українців, за версією ресурсу Опендатабот, потрапила підприємниця Світлана Івахів з доходом 46,9 млрд грн. Вона – єдина жінка, яка опинилася у першій десятці мільярдерів поруч із Олексієм Порошенком (сином п'ятого президента Петра Порошенка), Дмитром Фірташем та Андрієм Губським.

Як повідомляє «Главком», у сферу бізнес-інтересів Світлани Івахів входить торгівля нафтопродуктами; молочна переробка; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Своє місце реєстрації Світлана Івахів вказала князівство Монако у Франції.

дані: Опендатабот

Варто наголосити: Світлана Івахів є колишньою дружиною нардепа трьох скликань Степана Івахіва. Восени 2022 року подружжя розлучилося за ініціативи пані Світлани.

Крім того, після розлучення з дружиною Степан Івахів зобов'язався щомісячно платити $15 тис. аліментів, допоки його донька не досягне повноліття. Зокрема, після її повноліття сума аліментів зросте до $20 тис. протягом наступних п'яти років.

Після розриву шлюбу Світлана Івахів ввійшла у співвласники компанії WOG – однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Також пані Світлана є ключовою особою група компаній «Континіум», яку 1992 року створили її ексчоловік Степан Івахів та колишній нардеп Ігор Єремеєв, який помер у 2015 році. Основний прибуток групі приносять мережа АЗС під брендом WOG та молочний холдинг.

Додамо, що рейтинг багатіїв очолює Рінат Ахметов із сукупним доходом компаній понад 843 млрд грн. Другу та третю позиції посідають Віталій Антонов (164 млрд грн) і Андрій Веревський (149,7 млрд грн). До топ-10 також увійшли Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ.