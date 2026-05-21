Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ
фото: kyivindependent.com
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Днями євродепутати погодили скорочення обсягу безмитного імпорту сталі

Європейський парламент підтримав нові захисні заходи щодо імпорту сталі до ЄС, які передбачають майже двократне скорочення безмитних квот. Українські металургійні компанії попереджають: це може призвести до втрати ключового експортного ринку та ще більше погіршити ситуацію для галузі, яка вже працює в умовах війни, енергетичних проблем та дії механізму екомита CBAM, пише видання Kyiv Independent.

Днями євродепутати погодили скорочення обсягу безмитного імпорту сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік – це на 47% менше за нинішній рівень. Нові правила мають запрацювати з липня 2026 року. Для імпорту понад встановлені квоти діятиме мито у 50%. У Європейській комісії заявили, що Україна, ймовірно, зможе продовжити постачання сталі до ЄС, однак «на нижчому рівні, ніж у попередні роки».

Для українських виробників це означає додаткові ризики для галузі, яка після початку повномасштабної війни фактично переорієнтувалася на європейський ринок. Після запровадження ЄС автономних торговельних заходів у 2022 році саме Євросоюз став головним покупцем української металопродукції, вказує видання.

За даними GMK Center, у 2025 році 79% українського експорту сталі припадало саме на країни ЄС. Загалом українські металурги поставили на європейський ринок 2,65 млн тонн продукції. Але галузь уже зіткнулася з різким падінням експорту – через запуск механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM. За оцінками GMK Center, після початку дії механізму поставки української сталі скоротилися на 60–70%.

Керівник офісу CEO компанії «Метінвест» Олександр Водовіз каже, що нові обмеження створюють серйозну загрозу як для українських виробників, так і для європейських споживачів. «Багато наших клієнтів у Європі залежать від нас, і це також стане викликом для них», – зазначив він.

За словами Водовіза, українські виробники фактично не мають альтернативних ринків збуту поза ЄС. «Ми не бачимо інших ринків за межами Європи. Собівартість виробництва та логістики не дозволяє нам ефективно продавати нашу продукцію деінде», – підкреслив представник «Метінвесту».

Наразі Європейська комісія проводить переговори щодо розподілу нових квот між країнами – експортерами. За інформацією Financial Times, під час попередніх переговорів у Женеві Єврокомісія запропонувала для України безмитну квоту у 713 тис. тонн сталі. У галузі вважають такий обсяг недостатнім: за словами представника «АрселорМіттал Кривий Ріг», лише їхнє підприємство планувало експортувати до ЄС 1,25 млн тонн сталі у 2026 році.

Українські виробники також наголошують, що нові квоти накладаються на галузь у момент, коли підприємства вже працюють в умовах постійних російських обстрілів, дефіциту електроенергії, кадрових проблем та логістичних обмежень. За словами Олександра Водовіза, без врахування воєнних умов жорсткі квоти у поєднанні з CBAM можуть призвести до зупинки металургійних підприємств.

Певну підтримку українська сторона наразі отримує у Європарламенті. Зокрема, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро, яка нещодавно відвідала українські металургійні підприємства, заявила, що Україна не повинна стати жертвою нових обмежень ЄС – у той час, коли її металургійна галузь перебуває під прямими російськими атаками.

Вона також наголосила, що Україна не є джерелом глобального надлишку сталеливарних потужностей, а ЄС має ставитися до неї як до майбутнього члена Союзу та стратегічного партнера. «ЄС має виконати свою обіцянку щодо надання Україні спеціального статусу в межах нових правил», – резюмувала євродепутатка.

Теги: квоти ЄС ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ринок готується до нафти по $100 за барель
Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік
Сьогодні, 17:58
Чинні правила не враховують специфіку ринку електроенергії, наголошує Христина Ян
Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину
17 травня, 14:14
Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
16 травня, 18:33
Український ринок фактично перетворився на майданчик для перепродажу й імпорту вживаного транспорту
Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
5 травня, 19:03
За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження
Коли знизяться ціни на нафту: міністр фінансів США зробив прогноз
3 травня, 20:51
Темпи накопичення заборгованості залишаються високими
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики
1 травня, 15:20
Ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року
29 квiтня, 23:20
Агросектор України навіть в умовах війни залишається одним із ключових драйверів економіки країни
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
29 квiтня, 14:03
Перегляд прайс-кепів дозволить відновити імпорт електроенергії з ЄС у критичні періоди, вважає Харченко
Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт
25 квiтня, 16:43

Бізнес

Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ
Нові квоти ЄС на сталь стануть ще одним ударом по українській металургії після запуску CBAM, – ЗМІ
Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку
Yasno розповіло, як бізнес може посилити свою енергобезпеку
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
Постачальник харчів для військових «Контракт продрезерв 5» звернувся до СБУ через стеження
Постачальник харчів для військових «Контракт продрезерв 5» звернувся до СБУ через стеження
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку
Бізнес закликав переглянути політику списання вагонів за віком: ризик втратити третину вантажного парку

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua