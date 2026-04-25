Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах

Реалії у США суттєво відрізняються від глянцевої картинки, що ми її звикли бачити у фільмах та серіалах. Українка Валерія, яка вже дев’ять місяців мешкає в Нью-Йорку, поділилася своїми відвертими спостереженнями про зворотний бік життя в Сполучених Штатах. Як інформує «Главком», про це вона розповіла в Instagram.

Валерія згадує, що в нульових американські серіали сприймалися як інша, значно привабливіша реальність. Проте зараз, перебуваючи в самому центрі Мангеттена, вона дійшла невтішного висновку: «Американська мрія сьогодні – це scam». За її словами, масова культура роками продавала нам занадто спрощену та прикрашену версію Америки.

Маючи досвід проживання в Німеччині, Великій Британії та Україні, дівчина зазначає, що саме в США вона відчула найвищий рівень суспільної поляризації. Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка.

«Це дуже страшно насправді, скільки непорозуміння і агресії відчувається серед різних верств населення: білі/чорні, за вільне володіння зброєю чи проти, за імміграцію і проти, за аборти чи за репродуктивні права, багаті/бідні», – ділиться Валерія.

Українка зауважує, що політичний дискурс та медіа лише підливають масла у вогонь, працюючи в полярних координатах і не залишаючи місця для конструктивного діалогу.

Окрему увагу авторка приділяє американській бізнес-культурі. Вона розповідає про парадоксальну ситуацію, де гонитва за прибутком нівелює людяність. Суспільство розшароване, а правила виживання диктує жорсткий капіталізм. Навіть у престижних бізнес-школах визнають, що навчили студентів заробляти гроші, але забули навчити їх дбати про людей. Тож майбутні лідери можуть сповідувати ліві погляди в особистому житті, але в роботі стають затятими капіталістами, готовими переступити через інтереси людини заради успіху компанії.

Нагадаємо, українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.

Також повідомлялося, українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду.