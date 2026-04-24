Ярослав Майборода: Для «Яросаду»соціальна відповідальність - ключовий принцип

«Яросад» нарощує виробництво попри війну

Львівське підприємство «Сади Галичини», яке розвиває бренд «Яросад», нарощує виробництво та інвестує у розширення садів попри воєнні ризики. Як зазначив співзасновник бізнесу Ярослав Майборода, компанія також робить ставку на стабільну зайнятість у громадах, де працює.

«Ми продовжуємо розвиватися, незважаючи на війну і всі складнощі – від нестачі кадрів до безпекових ризиків. У населених пунктах, де розташовані наші сади та виробничі потужності, ми є одним із ключових роботодавців: близько 70 людей працюють у нас на постійній основі, ще стільки ж долучаються сезонно. Ми свідомо вибудували виробничий процес так, щоб забезпечити зайнятість протягом усього року – від збору врожаю до пакування та переробки», – зазначив він.

«Ми практично весь прибуток реінвестуємо у розвиток - розширюємо сади, плануємо нові площі, інвестуємо в інфраструктуру. Водночас підтримуємо армію та благодійні ініціативи, зокрема Благодійний фонд «Українська сила». Для нас важливо не лише розвивати бізнес, а й створювати умови, щоб люди залишалися в громадах, працювали і могли забезпечувати свої сім’ї», – додав Майборода.

Компанія «Сади Галичини» вирощує яблука, груші та ягоди й працює за повним циклом – від закладки саду до зберігання, переробки та експорту готової продукції. Наразі в активі підприємства – понад 100 гектарів яблуневих садів, 20 гектарів смородини, 2 гектари полуниці. Для зберігання продукції компанія використовує склад із камерами з регульованим газовим середовищем у с. Вербиця Львівської області загальною місткістю 6 тис. тонн.

Продукція під брендом «Яросад» представлена у найбільших українських торговельних мережах і експортується до Великої Британії, Швеції, Туреччини, ОАЕ, Малайзії та Індонезії.

Попри ракетний обстріл у 2025 році, який знищив частину садів, компанія продовжує розвиток. У 2026 році планується закладка нового саду площею 34 гектари. Після введення всіх площ в експлуатацію підприємство розраховує вийти на річний обсяг виробництва понад 13 тис. тонн яблук. Паралельно компанія розширює напрям переробки - від виробництва повидла до концентратів і функціональних продуктів.

У 2025 році «Сади Галичини» сплатили понад 6,2 млн грн податків. Підприємство також підтримує благодійні ініціативи та є одним із донаторів БФ «Українська сила». Засновники компанії – Василь Костюк, Ярослав Майборода та Марія Кіт. Керуючий бізнесу – Ігор Гарвас.