Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій

Асоціація прифронтових міст та громад розпочала збір пропозицій від громад для наповнення другого пакета пропозицій

Відповідні напрацювання Асоціація прифронтових міст та громад готує для подання Кабінету Міністрів України

Під головуванням Ігоря Терехова відбулося засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад, головною темою якого стала розробка стратегічного документа для підтримки територій, що знаходяться у зоні бойових дій та під постійними обстрілами.

Мова йде про формування пропозицій до другого пакета програми підтримки прифронтових територій. Відповідні напрацювання Асоціація прифронтових міст та громад готує для подання Кабінету Міністрів України.

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад і міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що сьогодні пріоритетом має бути економічна стійкість.

«Перший пакет був необхідним кроком для нашого виживання: він закрив базові речі щодо соціальної підтримки, безпеки, інфраструктури та житла. Але наше завдання зараз – зробити так, щоб другий пакет був про розвиток, про сильні громади та реальну підтримку людей. Він має поєднувати головні речі, і це мають бути не декларації, а конкретні інструменти, які реально працюють у прифронтових умовах», – зазначає Терехов.

На думку Ігоря Терехова, лише конкретні фінансові та правові механізми зможуть повернути в регіони бізнес і людей.

«Від спеціальних кредитних програм та податкових стимулів до страхування воєнних ризиків і зрозумілих рішень щодо житла. Прифронтові території не витримують половинчастих рішень. Тому ми починаємо збір пропозицій і об’єднуємо наші зусилля, щоб сформувати єдину позицію для уряду, адже ніхто, крім нас, не знає, що насправді потрібно прифронтовим громадам для збереження життя та економіки», – додає Терехов.

Наразі Асоціація прифронтових міст та громад розпочала збір пропозицій від громад для наповнення другого пакета пропозицій. Це дозволить представити уряду консолідовану позицію, що ґрунтується на реальних потребах людей на місцях.