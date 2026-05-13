Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
«Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію протягом доби

Завтра, 14 травня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

