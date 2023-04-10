За час управління АРМА завод російського олігарха накопичив великі борги – Trap Aggressor

До підприємства позивається низка працівників, які прагнуть оскаржити нещодавні звільнення та поновитися на роботі

Завод бетонних виробів ТОВ «Аерок», який повʼязують із російським олігархом Андрєєм Молчановим, нині арештований і перебуває під управлінням АРМА, заборгував мільйони гривень за договорами про оплату послуг. Окрім цього, колишні працівники ТОВ «Аерок» позиваються до заводу у зв'язку із звільненням. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, яка моніторить процес стягнення російських активів, з посиланням на реєстр судових рішень.

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Зокрема до ТОВ «Аерок» позивається «Київоблгаз» через заборгованість за надання послуг із розподілу природного газу в червні – вересні 2022 року на суму 2,6 млн грн. Завод також імовірно заборгував 2,6 млн грн ПП «Альфа Легіон» за договором про надання послуг охорони. Приватне підприємство «Капіталпромбуд»; просить суд стягнути з ТОВ «Аерок» заборгованість у сумі близько 4 млн грн у зв'язку з несплатою робіт за договором підряду, а ТОВ «Транс-Сервіс-1» вимагає сплатити 77 тис. грн за організовані перевезення автомобільним транспортом.

Окрім цього, до підприємства позивається низка працівників, які прагнуть оскаржити нещодавні звільнення та поновитися на роботі. Станом на квітень 2023 року на розгляді суду знаходяться позови десяти таких працівників.

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Нагадаємо, завод «Аерок» належить російському олігарху з близького оточення путіна Андрєю Молчанову, який з 2011 року був членом партії «Единая Россия» та відомий будівництвом житла для військовослужбовців армії рф.

Активи ТОВ «Аерок» арештували й за рішеннями судів від 25 травня та 2 листопада 2022 року у справі № 463/2408/22, від 2 червня у справі № 758/3910/22, 3 червня у справі № 758/3911/22 передали в управління АРМА. Зокрема, агентству передали корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Аерок», велику кількість нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів і робочого устаткування.

12 жовтня АРМА оголосила конкурс на відбір управителя цими активами. Пізніше його скасували через нову ухвалу суду, після чого 24 листопада був оголошений ще один конкурс. У січні цього року управителем заводу «Аерок» обрали фірму «Харківські будматеріали», однак станом на квітень договір з управителем поки що не укладений, тривають процедури оцінки.