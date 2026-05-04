Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами

Завтра, 5 травня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго» фото 1

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на електроенергію в Європі впали до рекордного мінусу через сонячну генерацію
Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
28 квiтня, 10:29
Гроші від ЄС витратять на озброєння та захист енергетики, запевняє Зеленський
Зеленський розповів, на що витратять рекордний кредит від ЄС
26 квiтня, 15:36
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
24 квiтня, 14:16
Завдяки фінансуванню вже закуплено енергетичне обладнання загальною потужністю 572,3 МВт
ООН надасть Україні $500 млн на відновлення енергетики
22 квiтня, 07:26
ЄС готує централізовані закупівлі газу через загрозу дефіциту
ЄС посилив підготовку до енергокризи і повертає спільні закупівлі
21 квiтня, 18:49
Енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години
Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів
11 квiтня, 19:44

Суспільство

Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
Координаційний штаб повідомив, скільки українців закатувала РФ у полоні
Координаційний штаб повідомив, скільки українців закатувала РФ у полоні
Уряд розширив перелік «Доступних ліків». Які препарати можна придбати дешевше
Уряд розширив перелік «Доступних ліків». Які препарати можна придбати дешевше

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua