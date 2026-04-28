Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей
Через борги за комунальні послуги у помешканні, де живуть троє дітей, були відсутні електроенергія та газ
У Білій Церкві правоохоронці разом із соцслужбами виявили родину, де троє дітей перебували у небезпечних умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.
Порушення зафіксували під час моніторингового візиту. У квартирі, де мешкали троє братів віком 13, три та два роки, зафіксовані антисанітарні умови: бруд, таргани та порожні пляшки з-під алкоголю. Через борги за комунальні послуги у помешканні були відсутні електроенергія та газ.
Повідомляється, що двоє найменших дітей мають явні ознаки недогляду, недоїдання, відставання у розвитку, а також тілесні ушкодження. Крім того, встановлено, що старший хлопчик тривалий час не відвідував школу.
У прокуратурі наголосили, що такі обставини є прямою загрозою здоров’ю, розвитку та безпеці дітей. Наразі хлопчиків вилучено з родини, вони перебувають у медичному закладі, де отримують необхідну допомогу та перебувають під наглядом лікарів.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 166 КК України - злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове розслідування, а також вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.
Нагадаємо, у столиці повідомлено про підозру начальниці районної Служби у справах дітей. Через її службову недбалість малолітній хлопчик тривалий час піддавався жорстоким знущанням з боку власної матері. На матір дев'ятирічного хлопчика було складено протокол про домашнє насилля після того, як дитина на вулиці пожалілася працівникам поліції, що матір її б’є.
