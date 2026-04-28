Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей
Через відсутність газу та світла їжу в квартирі готували на газовому балоні, що створювало додаткову загрозу для дітей
Через борги за комунальні послуги у помешканні, де живуть троє дітей, були відсутні електроенергія та газ

У Білій Церкві правоохоронці разом із соцслужбами виявили родину, де троє дітей перебували у небезпечних умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Київську обласну прокуратуру.

Порушення зафіксували під час моніторингового візиту. У квартирі, де мешкали троє братів віком 13, три та два роки, зафіксовані антисанітарні умови: бруд, таргани та порожні пляшки з-під алкоголю. Через борги за комунальні послуги у помешканні були відсутні електроенергія та газ.

На тілах дітей правоохоронці виявили синці
На тілах дітей правоохоронці виявили синці
фото: прокуратура України
Хоча весна видалася холодною і вдома не було опалення, найменша дитина лежала в ліжку мокра
Хоча весна видалася холодною і вдома не було опалення, найменша дитина лежала в ліжку мокра
фото: Київська обласна прокуратура

Повідомляється, що двоє найменших дітей мають явні ознаки недогляду, недоїдання, відставання у розвитку, а також тілесні ушкодження. Крім того, встановлено, що старший хлопчик тривалий час не відвідував школу.

У ванній кімнаті – бруд та антисанітарія
У ванній кімнаті – бруд та антисанітарія
фото% Київська обласна прокуратура
Порожні пляшки з-під спиртного в оселі, де через борги за комунальні послуги немає газу та світла
Порожні пляшки з-під спиртного в оселі, де через борги за комунальні послуги немає газу та світла
фото: Київська обласна прокуратура

У прокуратурі наголосили, що такі обставини є прямою загрозою здоров’ю, розвитку та безпеці дітей. Наразі хлопчиків вилучено з родини, вони перебувають у медичному закладі, де отримують необхідну допомогу та перебувають під наглядом лікарів.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 166 КК України - злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове розслідування, а також вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Нагадаємо, у столиці повідомлено про підозру начальниці районної Служби у справах дітей. Через її службову недбалість малолітній хлопчик тривалий час піддавався жорстоким знущанням з боку власної матері. На матір дев'ятирічного хлопчика було складено протокол про домашнє насилля після того, як дитина на вулиці пожалілася працівникам поліції, що матір її б’є. 

Читайте також

Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
30 березня, 14:41
Сторона обвинувачення кваліфікує ці дії як заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство)
Підробка інвалідності: справу експосадовця КМДА Світлого передано до суду
1 квiтня, 14:30
Як рішення НКРЕКП вдарило по енергосистемі
Повернення жорстких прайс-кепів спричинило нову хвилю відключень – Кудрицький
3 квiтня, 14:54
Захар пів року жив без нирок
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
7 квiтня, 13:01
Володимир Ращук та Вікторія Ращук мають двох спільних дітей
Актор-військовий Ращук розійшовся з дружиною: їхньому сину пів року
9 квiтня, 15:14
Сонячні панелі на багатоповерхівці
У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію
12 квiтня, 21:55
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
«Горбачиха» є важливим рекреаційним простором для киян
Збереження унікального урочища «Горбачиха». Генпрокуратура пішла в суд проти Кличка
23 квiтня, 10:42
Перший рейс нових дитячих вагонів розпочався з Київського вокзалу
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
23 квiтня, 17:26

Новини

Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей
Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей
У Києві зросла кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ: статистика за тиждень
У Києві зросла кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ: статистика за тиждень
В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік
В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
