Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину

Через судову практику постачальники електроенергії готують позов про скасування частини постанови Кабміну

Робота з бюджетними установами на ринку електроенергії стає дедалі ризикованішою для постачальників через судову практику та підходи до перевірок закупівель, заявляє директорка з енергозбуту ТОВ «Енерго Ресурс» РІ Груп» Христина Ян.

За її словами, частина компаній уже відмовляється від роботи з бюджетним сегментом, оскільки нинішні правила та їх трактування фактично не дають можливості стабільно виконувати контракти.

«Зміна правил, тому що у нас взагалі зараз працювати з бюджетними установами – це вже ризик. Сам факт укладання цього договору. І як практика, ми ще намагаємось, в той час, коли інші компанії вже відходять, дійсно від роботи з цими установами, ми ще намагаємось тяжко-важко, але намагаємось працювати», – говорить директорка.

Вона наголошує, що постачальники намагаються довести в судах, що постійна зміна підходів до правил закупівель руйнує ринок, однак наразі така позиція не знаходить підтримки.

«Доводити органам, що зміна правил на шляху – це шлях в нікуди. Короткострокове наповнення бюджету, воно просто знищить ринок. Ми активно зараз виступаємо в судах, доводимо свою позицію. І наразі вона, я можу сказати, що наразі вона безрезультатна», – зазначила вона.

За словами Христини Ян, її компанія вже готує позов щодо скасування окремих положень постанови Кабміну №1178, які стосуються зміни ціни у договорах.

«Наразі ми взагалі готуємо позов щодо скасування постанови 1178. А саме цих частин про зміну ціни», – говорить вона.

Водночас постачальники стикаються з ситуаціями, коли прокуратура подає позови із розрахунками збитків, які, за словами учасників ринку, не враховують структуру ціни електроенергії.

«У нас ми отримали розрахунок збитків на 5 мільйонів. Де прокуратура пише, РДН був 5,40, ви продаєте по 8,32. Ми питаємо, що входить в ціну для кінцевого споживача. Вони не знають. Вони порівнюють 5,40 і 8,32. Вони взагалі не мають уявлення, що таке 8,32, де там ПДВ, передача. Вони цього не знають, а суди це задовольняють», – заявила Христина Ян.

Вона наголошує, що чинні правила не враховують специфіку ринку електроенергії, де постачальники не можуть зафіксувати ресурс на рік наперед і не можуть передбачити різкі зміни цін або рішень Регулятора.

«Підписатися на 10% – це підписати собі просто майбутнє розірвання договору з постачанням ще кілька місяців у збиток», – сказала Христина Ян.

Нагадаємо, директор ТОВ «Євро Трейд Енерджі» Олександр Кудим наголошував, що через нинішню практику постачальники дедалі частіше відмовляються працювати з бюджетними установами, а сам ринок держзакупівель електроенергії стає менш конкурентним і більш ризикованим.