Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину
Чинні правила не враховують специфіку ринку електроенергії, наголошує Христина Ян
фото: depositphotos.com
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через судову практику постачальники електроенергії готують позов про скасування частини постанови Кабміну

Робота з бюджетними установами на ринку електроенергії стає дедалі ризикованішою для постачальників через судову практику та підходи до перевірок закупівель, заявляє директорка з енергозбуту ТОВ «Енерго Ресурс» РІ Груп» Христина Ян.

За її словами, частина компаній уже відмовляється від роботи з бюджетним сегментом, оскільки нинішні правила та їх трактування фактично не дають можливості стабільно виконувати контракти.

«Зміна правил, тому що у нас взагалі зараз працювати з бюджетними установами – це вже ризик. Сам факт укладання цього договору. І як практика, ми ще намагаємось, в той час, коли інші компанії вже відходять, дійсно від роботи з цими установами, ми ще намагаємось тяжко-важко, але намагаємось працювати», – говорить директорка.

Вона наголошує, що постачальники намагаються довести в судах, що постійна зміна підходів до правил закупівель руйнує ринок, однак наразі така позиція не знаходить підтримки.

«Доводити органам, що зміна правил на шляху – це шлях в нікуди. Короткострокове наповнення бюджету, воно просто знищить ринок. Ми активно зараз виступаємо в судах, доводимо свою позицію. І наразі вона, я можу сказати, що наразі вона безрезультатна», – зазначила вона.

За словами Христини Ян, її компанія вже готує позов щодо скасування окремих положень постанови Кабміну №1178, які стосуються зміни ціни у договорах.

«Наразі ми взагалі готуємо позов щодо скасування постанови 1178. А саме цих частин про зміну ціни», – говорить вона.

Водночас постачальники стикаються з ситуаціями, коли прокуратура подає позови із розрахунками збитків, які, за словами учасників ринку, не враховують структуру ціни електроенергії.

«У нас ми отримали розрахунок збитків на 5 мільйонів. Де прокуратура пише, РДН був 5,40, ви продаєте по 8,32. Ми питаємо, що входить в ціну для кінцевого споживача. Вони не знають. Вони порівнюють 5,40 і 8,32. Вони взагалі не мають уявлення, що таке 8,32, де там ПДВ, передача. Вони цього не знають, а суди це задовольняють», – заявила Христина Ян.

Вона наголошує, що чинні правила не враховують специфіку ринку електроенергії, де постачальники не можуть зафіксувати ресурс на рік наперед і не можуть передбачити різкі зміни цін або рішень Регулятора.

«Підписатися на 10% – це підписати собі просто майбутнє розірвання договору з постачанням ще кілька місяців у збиток», – сказала Христина Ян.

Нагадаємо, директор ТОВ «Євро Трейд Енерджі» Олександр Кудим наголошував, що через нинішню практику постачальники дедалі частіше відмовляються працювати з бюджетними установами, а сам ринок держзакупівель електроенергії стає менш конкурентним і більш ризикованим.

Читайте також:

Теги: прокуратура ринок електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних конкретних термінів повного відновлення живлення не названо
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
Сьогодні, 12:51
Проблема проявилася у 2021 році, коли на ринку відбулося різке і непередбачуване зростання цін
Через обмеження в закупівлях електроенергії замовники не знаходять постачальників – директор «Євро Трейд Енерджі»
Вчора, 16:21
Формування резерву фінансуватиметься з державного і місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів
Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів
15 травня, 21:49
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
5 травня, 11:11
Темпи накопичення заборгованості залишаються високими
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики
1 травня, 15:20
Суспільство витрачає сотні мільярдів гривень на політику, результат якої постійно і безвідповідально відкладається
Монетарний тиск на економіку продовжується
1 травня, 09:55
Агросектор України навіть в умовах війни залишається одним із ключових драйверів економіки країни
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
29 квiтня, 14:03
Ринок електроенергії працює в умовах високої невизначеності через війну
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
19 квiтня, 14:40
Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих
Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих
19 квiтня, 03:26

Економіка

Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину
Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину
Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах
Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах
Через обмеження в закупівлях електроенергії замовники не знаходять постачальників – директор «Євро Трейд Енерджі»
Через обмеження в закупівлях електроенергії замовники не знаходять постачальників – директор «Євро Трейд Енерджі»
Український енергоринок накопичив близько 200 млрд грн боргів – ВЕА
Український енергоринок накопичив близько 200 млрд грн боргів – ВЕА
Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
Нинішня система закупівель електроенергії змушує комунальні підприємства переходити до постачальника останньої надії – Energy Club
Нинішня система закупівель електроенергії змушує комунальні підприємства переходити до постачальника останньої надії – Energy Club

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua