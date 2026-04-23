Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша

На Миколаївщині через ворожу атаку на енергооб'єкт один із працівників зазнав поранень

Станом на ранок 23 квітня ситуація в українській енергосистемі значно ускладнилася. Через поєднання ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та різкого зростання споживання частина абонентів у семи областях залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерстві енергетики та «Укренерго».

Повідомляється, що внаслідок атак російських окупантів на об'єкти енергоінфраструктури тимчасові знеструмлення зафіксовані у таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська.

На Миколаївщині ворог також атакував енергооб'єкт, у результаті чого один із працівників підприємства дістав поранення. Потерпілому вже надали всю необхідну медичну допомогу. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб оперативно повернути світло в оселі українців.

Окрім бойових дій, навантаження на мережу збільшили погодні умови. Станом на 09:30 ранку четверга рівень споживання електроенергії був на 4,9% вищим, ніж у цей же час попередньої доби.

Фахівці «Укренерго» виділяють дві головні причини такого стрибка:

Похолодання: Зниження температури повітря змусило громадян активніше користуватися обігрівачами.

Зниження температури повітря змусило громадян активніше користуватися обігрівачами. Хмарність: Похмура погода на більшій частині території України знизила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, через що домогосподарства почали споживати більше енергії із загальної мережі.

Енергетики закликають громадян за можливості переносити використання потужних електроприладів на денні години (з 11:00 до 15:00), щоб підтримати енергосистему в критичний період.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.