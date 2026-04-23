Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться

Завтра, 24 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Ринок електроенергії працює в умовах високої невизначеності через війну
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
19 квiтня, 14:40
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року
8 квiтня, 12:50
Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
6 квiтня, 21:31
Колосальні 77% світового ринку нової вітрової енергії припадає на Китай
Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA
6 квiтня, 19:05
У низці областей 3 квітня запроваджено аварійні відключення світла
У низці областей 3 квітня запроваджено аварійні відключення світла
3 квiтня, 11:58
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
Масована атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація зі світлом
2 квiтня, 10:11
В окупованому Криму стався блекаут через атаку БпЛА
В окупованому Криму стався блекаут через атаку БпЛА
2 квiтня, 01:57
Ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, наголошує Волинець
Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп
28 березня, 13:07
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
26 березня, 19:15

Суспільство

Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі
Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
