Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Унаслідок атаки ніхто не постраждав
колаж: glavcom.ua
Після ворожого удару без електропостачання залишилися 32 населені пункти

Ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

В результаті атаки було знеструмлено 32 населених пункти. Загалом понад 15 тис. абонентів залишилися без світла.

Станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тис. абонентів. «Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення», – повідомив він.

Нагадаємо, упродовж минулої та поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору. Завтра, 15 травня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

