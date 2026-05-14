Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі

Після ворожого удару без електропостачання залишилися 32 населені пункти

Ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

В результаті атаки було знеструмлено 32 населених пункти. Загалом понад 15 тис. абонентів залишилися без світла.

Станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тис. абонентів. «Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення», – повідомив він.

Нагадаємо, упродовж минулої та поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору. Завтра, 15 травня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.