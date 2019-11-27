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    Економіка та фінанси

    До «Львівгаз збуту» цього року приєдналися понад 9 тис споживачів

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    Серед усіх видів палива, жителі не лише Львова, а й області надають перевагу саме природному газу -&nbsp;&laquo;Львівгаз збут&raquo; - До «Львівгаз збуту» цього року приєдналися понад 9 тис споживачів
    Серед усіх видів палива, жителі не лише Львова, а й області надають перевагу саме природному газу - «Львівгаз збут»

    Кількість клієнтів збільшується за рахунок новобудов та їх газифікації, - пресслужба компанії

    Новими клієнтами ТОВ «Львівгаз збут» від початку року стали ще 9 248 споживачів газу області.

    Кількість клієнтів збільшується за рахунок новобудов та їх газифікації. Зокрема, найактивніший приріст побутових споживачів спостерігається у Львові – це 7 199 нових домогосподарств. Ще 619 нових споживачів компанія отримала у Стрийському районі та 600 у Яворівському.

    «Як показує наша клієнтська база, серед усіх видів палива, жителі не лише Львова, а й області надають перевагу саме природному газу. Хоча не секрет, що у сільській місцевості, окремі споживачі з метою економії повертаються до користування дровами, як альтернативним видом палива», - говорить директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

    Клієнти «Львівгаз збуту», котрі використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше. Обслуговування таких споживачів є найбільш затратним та трудомістким, адже вимагає від компанії організації щоденного прийому клієнтів та опрацювання звернень, виготовлення та доставки рахунків, забезпечення роботи Контакт-центру, інших інформаційно-консультаційних та платіжних сервісів тощо.

    Нагадаємо, для вирішення газових питань компанія «Львівгаз збут» налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою Контакт-центру. Окрім того для клієнтів доступні онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber.

    газ Львівщина
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