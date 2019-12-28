Контакт-центр «Запоріжгазу» опрацював 1, 5 млн звернень



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Клієнти можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту

Найбільше звернень стосуються звірки особового рахунку

За 11 місяців цього року оператори контакт-центру «Запоріжгазу» опрацювали 1,5 млн. звернень споживачів газу Запорізького регіону. Найбільше звернень стосується звірки стану особового рахунку.

Споживачі Запоріжжя від початку року найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку – 3,2 тис. консультацій. Клієнти можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

Окрім того, в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua також є можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали майже 1 тис. письмових відповідей. Також в «Особистому кабінеті» є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею скористались 4,3 тис. споживачів газу.

«Ми постійно вдосконалюємо свої онлайн сервіси, в цьому році відкрили наш канал у телеграмі, чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone. Вже успішно працюють мобільний додаток 104Mobile для Android. У вайбері можно зареєструвати до 5 особових рахунків, а у додатку до iPhone ви можете відправити показники лічильника просто через камеру», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Запоріжгаз» Олег Данилов.

Оператори контакт-центру «Запоріжгазу» працюють від 8:00 до 20:00, без перерви. Отримати консультацію можна за номерами телефонів 061 280 8 104, 067 007 6 104.