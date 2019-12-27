11 тис. клієнтів «Чернігівгаз збуту» користуються мобільним чат-ботом у Viber новини компаній



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Приєднатись до чат-боту може кожен охочий, потрібно лише відсканувати QR-код

Завдяки чат-боту 7104ua у Viber клієнти «Чернігівгаз збуту» мають змогу передавати показання лічильника, сплачувати за газ та переглядати стан розрахунків. При цьому з одного акаунта у Viber є можливість користуватись та сплачувати одразу за п’ятьма особовими рахунками.

«З кожним місяцем кількість клієнтів які передають показання лічильника через чат-бот у Viber збільшується. Якщо на початку року ця кількість дорівнювала 1.5 тис. споживачів, то в грудні 2019 року вже більше 6 тис. клієнтів надсилають свої показники саме таким способом. Більше 11 тис. наших клієнтів успішно використовують весь інший функціонал 7104ua Viber, адже це швидко, доступно та зручно», - розповів директор ТОВ «Чернігівгаз збут» Іван Луста.

З листопада 2019 року споживачі Чернігівщини отримали нову функцію - можливість завантажувати рахунки у форматі PDF, і одразу здійснювати оплату. Це дозволяє постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні. В разі своєчасних платежів за газ це дозволить забути про пеню. А її, відповідно до нових змін у Законі «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов'язаний буде сплачувати у випадку затримки платежів за послуги.

Приєднатись до чат-боту може кожен охочий, потрібно лише відсканувати QR-код.

Спосіб оплати за газ через Viber має низку переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

Чат-бот 7104ua було відкрито на початку 2019 року. Невдовзі аналогічні можливості будуть відкриті і у месенджері Telegram.