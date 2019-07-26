З початку року контролери «Сумигаз» зафіксували понад 303 тисячі показань лічильників



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Фото: ПАТ «Сумигаз»

Майже всі контрольні показання фіксуються за ініціативи газорозподільної компанії

АТ «Сумигаз» щомісяця проводить контрольне зняття показань лічильників газу у понад 331 тисячі споживачів. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько 2 тисяч домоволодінь регіону, в яких здійснюється облік газу.

Контрольні показання лічильників знімають не рідше ніж раз на пів року. Для підтвердження показань фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони. Зняття фактичних показань забезпечує достовірність обліку, що в інтересах самих споживачів. Наприклад, якщо споживач допустив помилку, передаючи показники, то розрахунок обсягу газу коригується до фактичних даних.

«Майже всі контрольні показання фіксуються за ініціативи газорозподільної компанії. Тому звертаємось до споживачів з проханням – допускати контролерів до газових лічильників та з розумінням поставитися до необхідності звірки даних. Якщо споживач не допускає контролера до лічильника для зняття показань - це є порушенням. У такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться по граничним удвічі більшим нормам, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку», - розповів начальник відділу інспектування АТ «Сумигаз» Людмила Голубенко.

Також від початку фахівці товариства зняли контрольні показання за заявами 3 тис. клієнтів. Переважна кількість звернень була від споживачів, які передали помилкові показання або несвоєчасно.

Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії, під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку та ін. Щоб уникнути шахрайства з боку сторонніх осіб, під час візиту фахівця газової компанії, у АТ «Сумигаз» рекомендують вимагати службове посвідчення, яке містить фото та є завірене печаткою підприємства.

Нагадуємо, споживачі природного газу повинні щомісяця станом на 1-ше число самостійно фіксувати показання лічильника та впродовж наступних п’яти днів передавати їх газорозподільній компанії.

Для зручності клієнтів АТ «Сумигаз» розробило сервіси за допомогою яких 1-5 числа можна цілодобово передати показання приладів обліку: