Регіональна газова компанія відкрила 100-й інноваційний Центр обслуговування клієнтів



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Навіть в годину пік розрахунковий час очікування у центрах РГК не перевищує 15 хвилин

27 грудня у закарпатському місті Свалява відкрився сотий Центр обслуговування споживачів газу. Завдяки розвитку мережі ЦОКів зручний доступ до сучасних послуг і стандартів отримали вже понад 5 млн клієнтів компаній, які працюють за брендом РГК. Загальний об’єм інвестицій по цьому напрямку складає 97 млн грн.

Всі Центри обслуговування побудовані за єдиним новаторським форматом, який забезпечує комфортне обслуговування щільного потоку клієнтів - навіть в годину пік розрахунковий час очікування не перевищує 15 хвилин. Комфорт підтримується завдяки оптимальному поєднанню зон консультацій і місць для роботи клієнтів з цифровими пристроями, доступом к WI-FI, а також просторів для очікування, розрахованих також на відвідувачів з дітьми та людей з особливими потребами.

Для зручності роботи клієнтів з онлайн-продуктами РГК в Центрах є планшети, ноутбуки і термінали з touch screen моніторами, а також платіжні термінали.

«Перший центр відкрився в 2016 році в Чернігові. За три роки ми побудовали величезну мережу, поступово замінюючи старі абонвідділи. В той час, коли більшість компаній скорочує свою регіональну мережу, ми її активно розвиваємо і скоро сягнемо рівня лідерів банківського ринку.

Новий формат надання послуг підвищує якість клієнтського сервісу та стає ближче до споживачів, а також спрощує зворотній зв’язок між газовиками та користувачами природним газом», - сказав Андрій Коноз, директор компанії «РГК Контакт-центр», яка займається розвитком сервісів для споживачів газу.

Вже половина з 8 млн клієнтів газопостачальних компаній обслуговуються через інноваційні онлайн сервіси, розроблені РГК. У будь-який час споживачі можуть скористатися Особистим кабінетом на 104.ua або мобільними додатками для всіх типів смартофон. Тільки за три місяці до VIBER боту 7104 підключилися понад 200 тис клієнтів.

В даний час РГК завершує підготовку до запуску першого в Україні інноваційного центру в форматі обслуговування Smart Store. Місце і час прем'єри поки не розголошується.