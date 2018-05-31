11 тисяч харків’ян можуть залишитись без субсидій через борги за газ

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«Харківгаз Збут» просить своїх клієнтів щомісячно контролювати витрати палива та не накопичувати борги

Станом на 1 травня 11,2 тис. споживачів-субсидіантів у Харківській області мають заборгованість за спожитий газ. Відповідно до норм закону, за наявності боргів надання державної допомоги – субсидії призупиняється.

На вимогу чинного законодавства, ТОВ «Харківгаз Збут» направило в управління з питань соціального захисту населення перелік субсидіантів, які станом на 1 травня заборгували за спожитий газ. Боржниками виявилось 11,2 тис. родин Харкова та області. Надалі управліннями з питань соціального захисту вирішуватиметься питання позбавлення субсидіантів державної допомоги до сплати ними існуючої заборгованості. В більшості випадків заборгованість виникла, коли споживачі використали газу більше соціальної норми, на яку поширюється субсидія, та за перевитрати не оплатили в повному обсязі. За обсяги газу, що використовуються понад соціальні нормативи, споживач має розраховуватись самостійно.

«ТОВ «Харківгаз Збут» вкотре звертає увагу своїх клієнтів на те, що субсидія поширюється лише на обсяг газу, використаний в межах соціального нормативу. Також, за рішенням уряду, з 1 травня споживачі газу мають оплачувати обов’язковий платіж, який визначається при оформленні субсидії. Оплата цього платежу здійснюється щомісячно і не залежить від розміру коштів на особовому рахунку», - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

Крім необхідності щомісячної оплати обов’язкового платежу, Кабінетом Міністрів України визначені терміни для розрахунку субсидії на опалення житла та зменшені соціальні нормативи використання газу на індивідуальне опалення.

Таким чином, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Раніше державна допомога нараховувалась з 1 жовтня і до закінчення опалювального сезону. Соціальні нормативи використання газу на опалення житла для мешканців Харківщини становлять: 5,17 м куб. на метр площі для 1-2 поверхових будинків, 3,77 м куб. – для будинків від 3-х і більше поверхів.

Враховуючи рішення уряду, ТОВ «Харківгаз Збут» просить своїх клієнтів щомісячно контролювати витрати палива та не накопичувати борги.