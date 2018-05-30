Мешканці Житомирщини у квітні скоротили борги за газ на 17%

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Станом на 1 травня 2018 року споживачі заборгували ТОВ «Житомиргаз Збут» 277 млн грн

Завдяки завершенню опалювального сезону жителі Житомирщини скорочують борги за газ. У квітні сума боргу споживачів газу Житомирської області скоротилася на 17% - з 335 млн грн до 277 млн грн.

Станом на 1 травня 2018 року споживачі заборгували ТОВ «Житомиргаз Збут» 277 млн грн. Більшу частину неплатежів, майже 214 млн грн - складають борги отримувачів державної допомоги - субсидіантів та пільговиків. Зберегається тенденція, коли за спожитий газ боргують власники великих приватних будинків та садиб. В той час як клієнти невеликих будинків добросовісно та вчасно розраховуються.

«Скорочення боргів пов’язано із меншим використанням газу та закінченням опалювального сезону. Сплата боргів дозволить уникнути припинення газопостачання. Крім того, лише без боргів є можливість надалі отримувати необхідну державну допомогу, адже органи соціального захисту припиняють її надавати в разі наявної заборгованості», - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

«Житомиргаз Збут» з початку року письмово повідомив вже понад сім тис. клієнтів-боржників про припинення газопостачання. Найбільше попереджень отримали мешканці Житомира та Бердичева. У разі несплати боргу, відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оператор ГРМ за поданням газопостачальної компанії «Житомиргаз Збут» відключає божників від газопостачання. Газопостачання припинено 1052 домогосподарствам, сума боргу яких сягнула 7,5 млн грн.

«Житомиргаз Збут» рекомендує споживачам у разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості звертатися у підрозділи газопостачальної компанії для проведення реструктуризації боргу. Також, в разі потреби – звернутися в органи соціального захисту населення для оформлення субсидії або пільги. Наразі головною умовою для отримання державної допомоги на житлово-комунальні послуги є відсутність заборгованості.

Керівництво «Житомиргаз Збут» висловлює подяку тим споживачам, які вчасно і у повному обсязі розраховуються за спожитий газ. Завдяки їм газопостачальна компанія має змогу вчасно розрахуватися з власником енергоресурсу НАК «Нафтогаз України» та замовляти необхідні обсяги палива для забезпечення Житомирщини природним газом на наступний період.