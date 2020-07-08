142 грн на 1 км газопроводів передбачено на роботи з безпеки мереж в тарифі для «Дніпропетровськгазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпропетровській області 33.3% газопроводів збудовані 30 і більше років тому

За рішенням НКРЕКП в скороченому тарифі на розподіл для АТ «Дніпропетровськгаз» для безпеки мереж передбачено 142 грн в місяць на 1 км газопроводів. Фінансування цих робіт залишається на недостатньому рівні. До кінця року в Дніпропетровській області в аварійному стані опиняться 1 747 км газопроводів.

«Встановлений тариф на доставку газу для АТ «Дніпропетровськгаз» тільки на 50% в рік покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж. Така тенденція спостерігається в газорозподільній галузі протягом останніх декількох років», - говорить технічний директор АТ «Дніпропетровськгаз» Сергій Бачурін.

У Дніпропетровській області 33.3% газопроводів збудовані 30 і більше років тому. Рівень повної зношеності газорозподільних мереж Дніпропетровської області досяг 10%. В таких умовах для їх модернізації необхідні всього інвестицій на рівні 1,5 млрд. грн. Це дозволить не тільки підвищити рівень безпеки газопостачання, а й зробити систему набагато ефективніше і дешевше в обслуговуванні. Поточний же рівень фінансування робіт на 2020 рік становить лише 43 млн. грн.

«При нинішньому фінансуванні робіт з безпеки мереж, до кінця року повністю зношеними виявляться 1 747 км газопроводів і 1 433 газорегуляторних пунктів, в тому числі шафового типу. 20% обладнання (ГРП/ШГРП) використовується на граничних термінах експлуатації (20-25 років), а 37,5% вичерпало його (понад 25 років) і є застарілим», - говорить технічний директор АТ «Дніпропетровськгаз» Сергій Бачурін.

«Дніпропетровськгаз» обслуговує 18 тис. км. газорозподільних мереж, 3819 ГРП і ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, що регулює і захисного обладнання на мережах. У цьому році «Дніпропетровськгаз» вже провів ремонт 470 ГРП, 950 ШГРП, замінив 3,8 км зношених газопроводів.

Протягом останнього року компанія встановила 54 ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. «Дніпропетровськгаз» постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії.

З початку року бригади аварійно-диспетчерської служби здійснили понад 33 тисяч виїздів на виклики споживачів. Щодня диспетчери отримують близько 200 дзвінків. За статистикою велика частина викликів пов'язана з підозрою на виток газу на внутрішньобудинкових мережах. 48 аварійних бригад цілодобово працюють для споживачів природного газу Дніпропетровської області, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну доставку газу.

Все це в комплексі забезпечує злагоджену роботу єдиного складного механізму - газорозподільної системи регіону, безаварійне і безперебійне постачання газу. Тому, вимагає належних інвестицій, адже економити на безпеці занадто дорого.

Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.