Вибух на Позняках: Київ виділить 20 млн грн на ремонт нових квартир для постраждалих
Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла
Київська міська рада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Раніше мер звернувся до депутатів Київради з проханням підтримати це рішення.
«Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс президента», – наголосив Кличко.
За його словами, на ремонт місто виділить кошти з розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги складатиме:
- для двокімнатної квартири – 124 тисячі грн,
- для трикімнатної квартири – 140 тисяч грн.
«Зазначу також, що матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тисяч гривень – отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями виплати отримають усі. Крім того, фонд «Майбутній Київ» надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів. Ми не залишимо киян, які опинилися в біді», – наголосив Кличко.
Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.