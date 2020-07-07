Вибух на Позняках: Київ виділить 20 млн грн на ремонт нових квартир для постраждалих



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Вибух у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 зруйнував чотири поверхи Фото: КМДА

Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла

Київська міська рада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Раніше мер звернувся до депутатів Київради з проханням підтримати це рішення.

«Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс президента», – наголосив Кличко.

За його словами, на ремонт місто виділить кошти з розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги складатиме:

для двокімнатної квартири – 124 тисячі грн,

для трикімнатної квартири – 140 тисяч грн.

«Зазначу також, що матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тисяч гривень – отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями виплати отримають усі. Крім того, фонд «Майбутній Київ» надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів. Ми не залишимо киян, які опинилися в біді», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.