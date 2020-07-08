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    Новини

    Сьогодні частина Києва залишиться без води (перелік адрес)

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    Киянам радять запастися водою - Сьогодні частина Києва залишиться без води (перелік адрес)
    Киянам радять запастися водою

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 8 липня, за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання. Про це попередив Київводоканал.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    8 липня

    з 9:30 до 03:00 9 липня

    • вул. Лісна, 24, 26, 28

    з 9:00 до 17:00

    • вул. Світлицького, 31/7

    9 липня

    з 9:00 до 21:00

    • вул. Стельмаха 3, 6, 6А,
    • пров. Задорожній, 1

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Київ вода Київводоканал ремонт
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