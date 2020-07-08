Сьогодні частина Києва залишиться без води (перелік адрес)



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Киянам радять запастися водою

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Сьогодні, 8 липня, за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання. Про це попередив Київводоканал.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить планові ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

8 липня

з 9:30 до 03:00 9 липня

вул. Лісна, 24, 26, 28

з 9:00 до 17:00

вул. Світлицького, 31/7

9 липня

з 9:00 до 21:00

вул. Стельмаха 3, 6, 6А,

пров. Задорожній, 1

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.