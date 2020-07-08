Сьогодні частина Києва залишиться без води (перелік адрес)
Киянам радять запастися водою
Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
Сьогодні, 8 липня, за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання. Про це попередив Київводоканал.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить планові ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
8 липня
з 9:30 до 03:00 9 липня
- вул. Лісна, 24, 26, 28
з 9:00 до 17:00
- вул. Світлицького, 31/7
9 липня
з 9:00 до 21:00
- вул. Стельмаха 3, 6, 6А,
- пров. Задорожній, 1
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.