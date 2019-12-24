160 тис. користувачів газу на Харківщині користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua новини компаній



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Щорічно до онлайн-сервісів «Харківгазу» долучаються десятки тисяч клієнтів компанії

Більше третини споживачів газу Харківської області контролюють облік газу та стан особового рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. З початку року понад 20 тис. клієнтів компанії долучились до використання цього онлайн-сервісу.

Завдяки Особистому кабінету 160 тис. споживачів АТ «Харківгаз» мають можливість вирішувати питання дистанційно. Це - передача показань лічильників газу, перевірка особового рахунку, отримання онлайн-консультацій, відповідей на запитання, замовлення послуги зворотного зв’язку та ін.

Розширення мережі клієнтських сервісів, таких як - чат-бот 7104ua у Viber, мобільних додатків 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для користувачів Apple, дозволяють економити час клієнтам компанії. За допомогою цих додатків через смартфон можна швидко і зручно вирішувати газові питання.

Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп’ютера, або скористатися допомогою фахівців АТ «Харківгаз». Щоб опанувати дистанційні сервіси компанії або обрати зручний для себе сервіс, споживачі природного газу можуть звернутись за допомогою до спеціалістів центрів обслуговування клієнтів.

Щорічно до онлайн-сервісів АТ «Харківгаз» долучаються десятки тисяч клієнтів компанії. Все більше мешканців Харківської області усвідомлюють переваги дистанційного спілкування з газовими компаніями. Адже це найзручніші та найшвидші способи вирішення своїх питань.