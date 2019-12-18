5 тис. клієнтів «Львівгаз збуту» сплачують за газ у Viber новини компаній



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Для зручності клієнтів ТОВ «Львівгаз збут» розширила функціонал чат-боту 7104ua у Viber

Від листопада споживачі газу Львівщини можуть за допомогою чат-боту 7104ua у Viber не лише передавати показання лічильника, сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. При цьому з одного акаунта у Viber є можливість користуватись та сплачувати одразу за п’ятьма особовими рахунками.

Завдяки чат-боту 7104ua у Viber клієнти «Львівгаз збуту» мають змогу постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні. В разі своєчасних платежів за газ це дозволить забути про пеню. А її, відповідно до нових змін у Законі «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов'язаний буде сплачувати у випадку затримки платежів за послуги.

«Ми йдемо в ногу із сучасними технологіями і розуміємо, що зараз майже усі «живуть» в смартфонах, тому розширюємо функціонал нашого чат-боту. Близько 5 тисяч наших клієнтів вже успішно використовують 7104ua Viber, адже це швидко, доступно та зручно», - розповів директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Приєднатись до чат-боту може кожен охочий, потрібно лише відсканувати QR-код. Спосіб оплати за газ через Viber має низку переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

Окрім того, в паблік акаунті споживачі газу зможуть отримати доступ до даних п’яти особових рахунків - переглядати поточний стан розрахунків за газ, історію оплат і показань лічильників.