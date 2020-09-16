50 тис. грн і більше: названі найоплачуваніші вакансії в Україні
Роботодавці заманюють працівників високими зарплатами
На сайтах пошуку роботи компанії пропонують вакансії із зарплатою близько 50 тис. грн. Про такі вакансії пише Work.ua.
Отже, вакансії з привабливою зарплатою у різних сферах діяльності.
Програміст
Досвідченим фахівцям готові платити 40-90 тис. грн. Тим, хто лише починає свій шлях в IT-сфері, пропонують роботу на 18-30 тис. грн.
Водій
Спеціаліста шукає компанія, яка займається вантажоперевезеннями будівельних матеріалів Україною. Людина потрібна зі своїм авто у Полтаві. Зарплату обіцяють на рівні 65 тис. грн у місяць. Шукають водія з досвідом роботи від 1 року.
Інша вакансія від столичної компанії для водія-міжнародника з досвідом роботи від 1 року. Є можливість заробляти 40-50 тис. грн.
Рієлтор
Потрібен менеджер з продажу в одеське агентство нерухомості. Обіцяють зарплату 20-80 тис. грн. Досвід роботи в продажах бажаний, але не обов'язковий.
У Львові директору мережі агентств нерухомості готові платити 20-100 тис. грн. Зарплата складається зі ставки та відсотка від продажів.
Менеджер із закупівель
Потрібен менеджер із закупівель сільгосппродукції. Працювати потрібно в Харківській області. Доведеться вести звітність і моніторити ціни на зернові. Зарплату обіцяють до 50 тис. грн.
Маркетолог
На зарплату 70 тис. грн шукають фахівця у Києві. Компанія-виробник продуктів харчування запрошує на роботу бренд-менеджера.
Стоматолог-ортопед
Київський центр дитячої та дорослої стоматологічної естетики на посаду стоматоматолога-ортопеда шукає людину, яка буде займатися щелепною ортопедією та протезуванням. Потрібен досвід роботи від 2 років. Є можливість заробляти 20-80 тис. грн.
Нагадаємо, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки». з 1 вересня мінімальна зарплат зросла до 5 тис. грн на місяць.
Джерело: Gazeta.ua