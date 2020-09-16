50 тис. грн і більше: названі найоплачуваніші вакансії в Україні



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На сайтах пошуку роботи є високооплачувані вакансії

Роботодавці заманюють працівників високими зарплатами

На сайтах пошуку роботи компанії пропонують вакансії із зарплатою близько 50 тис. грн. Про такі вакансії пише Work.ua.

Отже, вакансії з привабливою зарплатою у різних сферах діяльності.

Програміст

Досвідченим фахівцям готові платити 40-90 тис. грн. Тим, хто лише починає свій шлях в IT-сфері, пропонують роботу на 18-30 тис. грн.

Водій

Спеціаліста шукає компанія, яка займається вантажоперевезеннями будівельних матеріалів Україною. Людина потрібна зі своїм авто у Полтаві. Зарплату обіцяють на рівні 65 тис. грн у місяць. Шукають водія з досвідом роботи від 1 року.

Інша вакансія від столичної компанії для водія-міжнародника з досвідом роботи від 1 року. Є можливість заробляти 40-50 тис. грн.

Рієлтор

Потрібен менеджер з продажу в одеське агентство нерухомості. Обіцяють зарплату 20-80 тис. грн. Досвід роботи в продажах бажаний, але не обов'язковий.

У Львові директору мережі агентств нерухомості готові платити 20-100 тис. грн. Зарплата складається зі ставки та відсотка від продажів.

Менеджер із закупівель

Потрібен менеджер із закупівель сільгосппродукції. Працювати потрібно в Харківській області. Доведеться вести звітність і моніторити ціни на зернові. Зарплату обіцяють до 50 тис. грн.

Маркетолог

На зарплату 70 тис. грн шукають фахівця у Києві. Компанія-виробник продуктів харчування запрошує на роботу бренд-менеджера.

Стоматолог-ортопед

Київський центр дитячої та дорослої стоматологічної естетики на посаду стоматоматолога-ортопеда шукає людину, яка буде займатися щелепною ортопедією та протезуванням. Потрібен досвід роботи від 2 років. Є можливість заробляти 20-80 тис. грн.

Нагадаємо, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки». з 1 вересня мінімальна зарплат зросла до 5 тис. грн на місяць.

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Джерело: Gazeta.ua