97 тис. споживачів газу на Житомирщині оцінили переваги Особистого кабінету на сайті 104.ua новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен клієнт «Житомиргазу» має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн

Кількість зареєстрованих споживачів газу Житомирщини в Особистому кабінеті на сайті 104.uaскладає 97 тис. користувачів. Це понад 27% від числа клієнтів компанії.

Кожен клієнт АТ «Житомиргаз» має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн. За 10 місяців цього року в Особистому кабінеті зареєструвалося 17 тисяч нових користувачів.

«Зараз Особистим кабінетом користується кожен четвертий споживач природного газу області. Не витрачаючи часу в чергах до кас клієнти компанії сплачують онлайн, передають показання лічильника, а також звіряють платежів за газ минулих періодів», – розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Житомиргаз» Сергій Пікуль.

Окрім такого інтернет-ресурсу доволі популярними серед споживачів природного газу Житомирщини є й інші дистанційні сервіси. Такі як Viber-бот 7104.ua, за допомогою якого можна передавати показники лічильників та сплачувати онлайн, SMS на номер 7104, який допоможе дізнатися баланс рахунку та передати показання лічильника.

Ще одним «газовим помічником» є мобільний додаток 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для гаджетів на операційній системі IOS. Ці мобільні застосунки можна завантажити з Google play та AppStore. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв’язок із газорозподільною компанією, а ще й контролювати декілька особових рахунків.