У Путіна лякають Україну крахом газотранспортної системи



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У РФ стверджують, що транзит газу через Україну «в першу чергу необхідний самому Києву»

Речник Путіна заявив, що Росія не може транспортувати газ, «якщо цього не хочуть самі українські візаві»

Газотранспортна система (ГТС) України розвалиться без транзиту російського газу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1».

Пєсков підкреслив, що Росія не може транспортувати газ, «якщо цього не хочуть самі українські візаві». Він також зазначив, що транзит газу через Україну «в першу чергу необхідний самому Києву».

«Як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в арбітражі. Путін чітко сказав, що, хлопці, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися», - сказав прессекретар глави Кремля.

Він запевнив, що Москва начебто не має наміру відмовлятися від транзиту через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.