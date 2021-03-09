Аеропорт в Лондоні ввів «пандемічний податок»

Через падіння обсягів пасажирських перевезень у великих аеропортах Європи для пасажирів вводяться нові додаткові збори

З квітня 2021 року пасажирам усіх рейсів, що вилітають з лондонського аеропорту, доведеться оплачувати додатковий збір

Через падіння обсягів пасажирських перевезень у великих аеропортах Європи для пасажирів вводяться нові додаткові збори. Так, в лондонському Хітроу з квітня з’явиться «пандемічний податок».

Про це пише британська газета Evening Standard.

З квітня 2021 року пасажирам усіх рейсів, що вилітають з лондонського аеропорту, доведеться оплачувати додатковий збір обсягом у 8,90 фунтів (приблизно $12,43).

Ця сума буде включена у вартість авіаквитка, незалежно від тривалості рейсу та класу авіаподорожі.

Новий податок став спробою аеропорту компенсувати частину фінансових втрат 2020 року. Минулого року Хітроу втратив 2 млрд фунтів, оскільки пандемія covid-19 привела до закриття кордонів, а британський уряд обмежив більшість міжнародних поїздок.

На думку міжнародних експертів, приклад лондонського аеропорту може стати «заразливим» для інших аеропортів Старого Світу. Європейська асоціація аеропортів (ACI EUROPE) уже виступила з попередженням про неприпустимість введення нових зборів з пасажирів на фоні падіння пасажиропотоку в Європі 2020 року на 73%.

За даними асоціації, торік європейські аеропорти обслужили всього 278 млн пасажирів, в той час, як у 2019 році — 2,4 млрд. За обсягами пасажиропотоку Європа повернулася до рівня 1995 року.