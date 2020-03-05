Аграрії просять зняти Ситника з посади голови НАБУ через тиск на їх бізнес



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На мітинг вийшли понад 1500 працівників аграрного холдингу «Укрлендфармінг»

Понад 1500 аграріїв вийшли на мітинг до Верховної Ради з вимогами звільнити з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого звинувачують у тиску на свій бізнес і у загрозі зриву посівної кампанії.

Як повідомляють Українські новини, протестуючі співробітники аграрного холдингу «Укрлендфармінг» скандують гасла «Ситник - вірус, що знищує країну» і вважають, що НАБУ не повинен очолювати чиновник, офіційно занесений до реєстру корупціонерів.

«Сьогодні ми закликаємо президента закінчити справу, яку Верховна Рада вже почала - звільнення корупціонера Ситника. Почуйте нас! Компанія, яка за останні три роки заплатила 8 мільярдів податків в бюджет, і яка дає роботу на селі 27 тисячам людей, не повинна бути знищена хворими амбіціями однієї людини», - прокоментувала подію операційний директор «Укрлендфармінг» Галина Ковток.

Аграрії сподіваються, що оскільки сьогодні депутати розглядають питання звільнення низки міністрів і керівників правоохоронних органів, вони винесуть рішення і щодо Ситника, постанова за відставку якого в Раді вже зібрала 216 підписів.

«Ситник зловживає своїм службовим становищем, і в силу своїх особистих претензій до нашого власника тероризує співробітників, погрожує їм звільненням, через що вони тут протестують. НАБУ без процесуальних документів, порушуючи законодавство, щодня проводить допити співробітників «Укрлендфармінг» і намагається витягнути конфіденційну інформацію про справу, до якого ці люди не причетні», - розповів директор підприємства» Авангард» Василь Марчук.

«Скоро посівна, і зараз ми повинні бути на роботі, але стоїмо тут. Все, чого ми домагаємося, щоб нас залишили в спокої. Нам добре працювати тут, і ми не хочемо через втрату робочих місць емігрувати на заробітки в Польщу», - сказав присутній на мітингу працівник одного з підприємств «Укрлендфармінг» в Полтавській області (ТОВ «Агро Край»).

Це вже третій мітинг з початку поточного року - раніше співробітники «Укрлендфармінг» передали свої вимоги з 30 тисячами підписів Президенту України і членам Кабінету Міністрів.

Як повідомлялось раніше, проти власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка НАБУ відкрило виробництва, в рамках яких без санкції суду почало допити 10 тисяч працівників підприємства. Директора НАБУ Артема Ситника звинувачують в особистій помсті власнику агрохолдингу через те, що головним свідком сторони обвинувачення в суді над Ситником, де його визнали винним у корупції, був радник сестри Бахматюка.

«Укрлендфармінг» - найбільший український агропромисловий холдинг, який керує найбільшим в країні банком родючого чорнозему - 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом і дистрибуцією сільгосптехніки. У його склад входить агропромислова група «Авангард», компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць на рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.