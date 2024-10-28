Аграрії Одещини засіяли майже половину площ під озимі зернові для урожаю 2025 року

У регіоні вже посіяно 290 тисяч гектар озимої пшениці

Ці посіви мають зміцнити продовольчу безпеку як регіону, так і країни загалом

Одеські аграрії посіяли 43,4% від плану озимих зернових. План під урожай 2025 року – 760 тисяч гектар озимих культур. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наразі у регіоні вже посіяно 290 тисяч гектар озимої пшениці, що становить 51,8% від прогнозу, і 40 тисяч гектар озимого ячменю – 20% від запланованого). Крім того, аграрії посіяли 150 тисяч гектар озимого ріпаку, що перевищило планові показники на 150%.

Загалом, план на посів озимих зернових під урожай 2025 року становить:

560 тис. га для озимої пшениці,

200 тис. га для озимого ячменю,

100 тис. га для озимого ріпаку.

Ці посіви мають зміцнити продовольчу безпеку як регіону, так і країни загалом, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що за майже три місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га, за даними Державного земельного кадастру (ДЗК). 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу. Наразі Державний земельний кадастр відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га.