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Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
Лікарі Піднебесної вигадали новий метод лікування алкоголізму, який вимагає мінімум зусиль як від пацієнта, так і від фахівців
фото із відкритих джерел

«Чіп» допомагає позбутися алкогольної залежності

У лікарні міста Фуян, провінція Аньхой, провели першу в регіоні операцію з впровадження «чіпа» для відмови від алкоголю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на China Daily

Так званий «чіп тверезості» насправді не є електронним пристроєм. Це капсули з лікарським препаратом, які запроваджуються за допомогою малоінвазивної процедури, пояснили у лікарні Фуяна після проведення операції.

Пацієнт, чоловік 40 років, вживав алкогольні напої понад 20 років. Він почав з невеликих щоденних доз, але згодом збільшив споживання до понад 500 мілілітрів алкоголю щодня. Коли він утримувався від пиття або зменшував споживання, він відчував дискомфорт, занепокоєння та тремтіння – симптоми відміни, які швидко зникали після повторного вживання.

«Надмірне вживання алкоголю робило його дратівливим, що часто призводило до суперечок із родиною та викликало у них страждання», – сказав лікар Чжоу, який відповідав за операцію. За ці роки хворого дев'ять разів госпіталізували на лікування, але щоразу після повернення додому його стан погіршувався.

Лікар імплантував 10 таблеток налтрексону гідрохлориду, кожна розміром із соєве зерно, у підшкірний жировий шар нижньої частини живота пацієнта через розріз довжиною 1 сантиметр. Процедура зайняла менше п'яти хвилин.

Зазвичай препарат починає діяти протягом чотирьох годин і продовжує вивільнятися в організмі більше шести місяців, допомагаючи запобігти пацієнтам від того, щоб вони забули прийняти або пропустили прийом ліків. «У більшості випадків достатньо одного імплантату», – сказав Чжоу.

Таким чином капсули поступово вивільняють налтрексон гідрохлорид – препарат, що пригнічує психологічний потяг до алкоголю і знижує ризик рецидиву. 

До слова, у Китаї розпочали застосовувати гуманоїдних роботів для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Інноваційний підхід має значно підвищити врожайність та знизити використання хімічних пестицидів.

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Теги: лікар зерно потяг чоловік

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