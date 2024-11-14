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Україна та Польща проведуть переговори з питань сільського господарства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та Польща проведуть переговори з питань сільського господарства
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль (ліворуч) та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський
фото з відкритих джерел

Темою зустрічі чиновників стане ситуація на сільськогосподарських ринках

Україна і Польща готуються у грудні цього року провести переговори з питань сільського господарства. Про це повідомляє PAP.

У грудні міністри сільського господарства України та Польщі проведуть зустріч за участі представників галузевих організацій. Темою переговорів буде ситуація на сільськогосподарських ринках.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський провели переговори у відеоформаті. До цього переговори між очільниками аграрних відомств відбулися у Варшаві 3 жовтня 2024 року.

За словами українського міністра, наразі торгівля українськими зерновими та олійними культурами переважно повернулася до традиційних експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, наприкінці літа цього року серед аграріїв Польщі знову зростало невдоволення через зниження рентабельності виробництва та погіршення фінансового стану сіл. Тож польські фермери зазначали, що знову можуть вийти з протестами.

Нагадаємо, українські аграрії станом на 6 листопада вже засіяли 5,98 млн га озимих культур. У лідерах за обсягами сівби озимих на зерно аграрії Миколаївщини, Хмельниччини та Запорізької області.

Як повідомлялося, збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

До слова, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

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Теги: Польща Мінагрополітики Віталій Коваль переговори зерно

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