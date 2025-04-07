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Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Експремʼєр Румунії заявив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї
фото: Reuters

Понта також заявив, що схвалює нинішні «радикальні зміни» у США

Кандидат у президенти Румунії Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через чорноморські порти країни, якщо його оберуть, щоб захистити місцевих фермерів  та пообіцяв захищати сусідню Молдову у разі російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Експремʼєр Румунії заявив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів, але не підтримує транзит українського зерна.

«Останніми роками здійснювалась політика надання переваги українському зерну з погляду доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього», – розповів Понта.

Румунія допомогла експортувати приблизно 29 мільйонів тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца за три роки повномасштабної війни РФ, ставши основним альтернативним маршрутом для України.

У більш загальному плані Понта розповів, що схвалює нинішні «радикальні зміни» у США і в разі перемоги на президентських виборах буде провадити політику «Румунія насамперед».

Вона полягає зокрема у підтримці вступу до ЄС Молдови і Західних Балкан, а також на стратегічному партнерстві з Польщею і Туреччиною – головною військовою силою в Чорному морі.

Нагадаємо, Польща має купити або взяти в оренду одеський порт, щоб експортувати через нього польське та європейське зерно. Польський урядовець коментував слова єврокомісара з питань сільського господарства, який казав, що зміцнення торговельних відносин між ЄС та Україною і країнами Меркосур (економічний союз держав у Південній Америц – «Главком») може бути вигідним для Європи в разі її торговельної війни зі США.

Польський посадовець вважає, що одним із напрямів такої співпраці з Україною могла б бути купівля її прибережної території або оренда на 50 років. Там Польща могла б створити свій зерновий порт. Чиновник переконаний, що розмістити такий порт можна було б в Одесі.

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Теги: експорт Румунія зерно

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