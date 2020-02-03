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    Економіка та фінанси

    «Акордбанк» оштрафували на 2,3 млн грн за порушення

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    «Акордбанк» оштрафували на 2,3 млн грн за порушення

    Нацбанк у січні застосував до «Акордбанку» захід впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

    Нацбанк у січні 2020 року застосував до ПуАТ «КБ «Акордбанк» як захід впливу штраф у розмірі 2,313 млн гривень за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

    Про це йдеться у повідомленні регулятора.

    Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у січні 2020 року застосував до ПуАТ «КБ «Акордбанк» як захід впливу штраф у розмірі 2 313 086,75 гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати, зокрема, вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналіз їхніх фінансових операцій.

    Зазначене призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів (інформації) щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій та невідповідності таких фінансових операцій клієнтів банку наявним у банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнтів.

    Вже через 3 місяці банки подвоять пильність і почнуть з особливим завзяттям блокувати підозрілі операції клієнтів. Новий «антивідмивний» закон в рази збільшив розмір штрафів для суб'єктів моніторингу за недбайливе виконання обов'язків.

    Закон збільшив граничні суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

    Зараз моніторяться суми від 150 тис. грн, з кінця квітня — тільки операції, які стартують з 400 тис. грн. Аналогічним чином зміниться і поріг валютного контролю за експортно-імпортними операціями.

    Національний банк банки закон штраф
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