Активи «Банку Форум» остаточно продали



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З початку ліквідації за активи було виручено 2,71 млрд грн

Фонду гарантування вкладів фізосіб вдалося продати останній пул активів «Банку Форум«, що дозволяє завершити ліквідацію банку в найближчі місяці.

Про це повідомляє FinClub.

Лот був зібраний за принципом «один банк - один пул». У нього включили всі активи «Банку Форум», в тому числі на окупованих територіях, які не вдалося продати на індивідуальних торгах в системі «Prozorro.Продажі».

Ці активи також не були викуплені в складі пулів, сформованих за видами активів (кредити юросіб, кредити фізосіб, нерухомість і т.д.).

Пул активів банку, що залишилися, балансовою вартістю 12,699 млрд грн був виставлений на торги за стартовою ціною в 595,58 млн грн.

В ході торгів за принципом голландського аукціону ціна могла впасти на 80% - до 119,117 млн грн.

Але ціна була зупинена за крок до фіналу: фінансова компанія «Веста» погодилася заплатити за цей пул 125,074 млн грн.

Знижка до балансової вартості становила 99%.

Згідно з даними YouControl, фінансова компанія «Веста» створена 6 квітня 2017 року для надання фінансових послуг зі статутним капіталом в 7 млн грн.

Її 99% належить Вікторії Бондаренко, а 1% - Андрію Волкову.

«За цією компанією стоїть британський капітал. Це не українські, а іноземні гроші», - говорила заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Ліквідація Банку Форум почалася 16 червня 2014 року і має завершитися 16 червня 2019 року.

Загальна сума акцентованих вимог кредиторів «Банку Форум» становила 9,16 млрд грн, але поки вдалося повернути лише 3,63 млрд грн, зокрема самому ФГВФО, який виплатив вкладникам в межах гарантованої суми 2,85 млрд грн.

З початку ліквідації за активи було виручено 2,71 млрд грн.

За даними ініціативної групи вкладників «Банку Форумм, заборгованість перед 12,6 тис вкладниками банку на 1 січня 2019 року становила 2,4 млрд грн.