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АРМА виставила на продаж майно Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
АРМА виставила на продаж майно Медведчука
Раніше НАЗК оцінило Maybach Медведчука у 24 млн грн
фото з відкритих джерел

Серед лотів – автомобіль Maybach та 20 елітних годинників Медведчука

АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука 25 квітня. До 19 квітня Агентство приймає документи від юросіб – потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна проводяться виключно на «Prozzoro.Продажі».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Так, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Раніше стало відомо, що суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.

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Теги: Віктор Медведчук депутат автомобіль АРМА майно

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