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АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука
Кошти від продажу яхти Медведчука підуть на оборону України
фото з відкритих джерел

Торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть в прямому ефірі

Вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance. Про це йдеться на сайті АРМА.

Зазначається, що торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть вони в прямому ефірі в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

«Ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лота і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука – завдасть політичний удар путінському режиму й увійде в історію світу», – зазначила очільниця АРМА Олена Дума.

Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України. Мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцінили судно.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. 

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Раніше стало відомо, що суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.

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Теги: Віктор Медведчук корабель АРМА гроші Олена Дума

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