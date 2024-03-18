АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука

Торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть в прямому ефірі

Вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance. Про це йдеться на сайті АРМА.

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Зазначається, що торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть вони в прямому ефірі в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

«Ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лота і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука – завдасть політичний удар путінському режиму й увійде в історію світу», – зазначила очільниця АРМА Олена Дума.

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Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України. Мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцінили судно.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Раніше стало відомо, що суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.