Рада голосуватиме за передачу повноваження Запорізької облради до ОВА – ЗМІ

Востаннє Запорізька облрада збиралася на сесію у березні 2022 року

Документ ініційований президентом Володимиром Зеленським

Народні депутати під час пленарного засідання 20 березня голосуватимуть за проєкт постанови, яка передбачає передачу повноважень від Запорізької обласної ради до військової адміністрації на час воєнного стану та на місяць після його скасування. Про це йдеться в документі, який Liga.net надав співрозмовник з фракції «Голос».

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Документ ініційований президентом Володимиром Зеленським, військова обладміністрація порушила перед ним питання про передання їй повноважень.

Як зазначено в проєкті, повідомляє видання, облрада не може розв'язувати питання щодо діяльності комунальних закладів, оскільки з початку повномасштабного вторгнення вона збиралася на сесію один раз у березні 2022 року дистанційно.

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Зокрема, згідно з законом, пропонується увести на час дії воєнного стану та 30 днів після його скасування наступне:

повноваження обласної ради здійснюватиме обласна військова адміністрація (ОВА);

виконавчий апарат облради підпорядковуватиметься начальнику ОВА;

обласна рада не здійснюватиме свої повноваження;

комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад області, підпорядковуватимуться відповідній ОВА;

управління об'єктами спільної власності територіальних громад області здійснюватиметься начальником ОВА;

начальник ОВА зможе увільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Учора депутат облради від «За майбутнє» Аскад Ашурбеков записав відеозвернення: за його словами, орган влади у «щоденному режимі» продовжує координацію роботи понад ста підприємств, зокрема, й стратегічних.

Депутат визнав, що є фактично єдина проблема з відсутністю сесійних засідань, але «багато в чому це відбувається з суб'єктивних незрозумілих причин». Водночас, зазначив Ашурбеков, керівництво облради отримує зарплату та бере участь у спільних заходах з ОВА.

Політик від імені місцевих депутатів різних фракцій звернувся до нардепів Ради та попросив «не допустити руйнування роботи Запорізької облради» та допомогти забезпечити її повноцінне функціонування.

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Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що розпуску Запорізької обласної ради не планується, бо повноваження ради на час воєнного стану передаються обласній військовій адміністрації.