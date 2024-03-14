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Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон
У грудні 2023 року експрезидент України повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження до США
фото з відкритих джерел

Суд повністю відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо грошової компенсації

Львівський окружний адміністративний суд відмовив п'ятому президентові Петру Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7-го прикордонного Карпатського загону. Політик хотів компенсації затрат на переліт до США. Про це повідомила прессекретарка суду Тетяна Романів у коментарі Суспільному.

За словами прессекретарки суду, 13 березня було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою Порошенку повністю відмовили у задоволенні позову.

Представник політика Ігор Головань на підготовчому засіданні 17 січня заявляв, що нардеп, зокрема, вимагав відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Держприкордонслужби про відмову у перетині кордону.

Крім того, казав Головань, вимагалося стягнути з обох відповідачів по 500 085 грн. Під час судового засідання представник нардепа надав докази щодо його витрат на скасоване відрядження: зокрема, рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 170 000 грн.

Нагадаємо, 14 лютого, Петро Порошенко заявив на брифінгу, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його відрядження за кордон. Це нібито пов'язано із загрозою життю політика.

Петро Порошенко повинен був поїхати за кордон для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки. За його словами, про небезпеку для життя п’ятого президента Стефанчуку повідомив глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. 

Така ситуація виникає вже не вперше. 1 грудня 2023 року експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у Вашингтон (США), де він мав взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

У політика було підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили. 

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Теги: суд Петро Порошенко Олександр Корнієнко кордон депутат

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