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Які марки авто українці найчастіше купували на початку 2024 року: статистика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Які марки авто українці найчастіше купували на початку 2024 року: статистика
Майже половина авто, ввезених в Україну у 2024, старше 10 років
фото ілюстративне

14% від усіх імпортованих авто припадає на електрокари

За два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тис. транспортних засобів. 14% від загальної кількості ввезених авто припадає на електрокари. Про це свідчать дані Опендатабот.

Volkswagen та Renault стали найзатребуванішими марками авто, які ввезли в Україну цього року.

Як зазначається, 58 593 транспортні засоби імпортували українці за перші два місяці 2024 року. У порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%. Проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

Які марки авто українці найчастіше купували на початку 2024 року: статистика фото 1

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen – 12,8% від загальної кількості ввезених авто. Йому наслідує Renault – 8,7%.

Які марки авто українці найчастіше купували на початку 2024 року: статистика фото 2

Водночас попит на електроавто стабільно росте. 8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1040 «електричок».

Загалом наразі електроавто складають 13% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч.

Які марки авто українці найчастіше купували на початку 2024 року: статистика фото 3

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві – 13,7%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,7%) та Одещина (7.4%).

Понад 44 тис. авто – це 75% від усіх ввезених автомобілів – були вживаними. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано 411 311 транспортних засобів у 2023 році. З них – 138 256 нових придбаних в автосалонах. Загалом за минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2,1 млн реєстраційних операцій з транспортними засобами. Це: перереєстрація автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів, реєстрація авто, завезених з-за кордону, лізинг тощо.

Теги: імпорт українці автомобіль

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