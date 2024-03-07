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АРМА вперше продала арештований актив

Ростислав Вонс
glavcom.ua
АРМА вперше продала арештований актив
Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням суду Миколаєва
фото: prozorro.sale

На аукціон з продажу 1201-ї тонни зерна озимої пшениці зареєструвалася лише одна компанія

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.

На аукціон зареєструвалася одна компанія – ТОВ «Інга», яке запропонувало за зерно 4,9 млн грн (4083 грн за тонну). Компанія стала переможцем торгів відповідно до чинного законодавства, яке передбачає продаж активу в системі навіть за умови участі лише одного учасника.

Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням Центрального районного суду Миколаєва у серпні 2023 року. Справа стосується вирощування сільськогосподарських культур на землях оборони без дозволу Міністерства оборони України.

Голова АРМА Олена Дума назвала перший аукціон «великою перемогою».

«Ми отримали можливість реалізовувати арештовані активи за прозорими конкурентно спроможними правилами. Цього очікували не лише українські підприємці, але і наші міжнародні партнери», – сказала вона.

Як повідомлялося, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу – 1,2 тис. тонн зерна пшениці.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що повноваження Агентства з розшуку та менеджменту активів слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК.

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Теги: суд зерно аукціон АРМА торгівля

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