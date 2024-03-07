АРМА вперше продала арештований актив

Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням суду Миколаєва

На аукціон з продажу 1201-ї тонни зерна озимої пшениці зареєструвалася лише одна компанія

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.

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На аукціон зареєструвалася одна компанія – ТОВ «Інга», яке запропонувало за зерно 4,9 млн грн (4083 грн за тонну). Компанія стала переможцем торгів відповідно до чинного законодавства, яке передбачає продаж активу в системі навіть за умови участі лише одного учасника.

Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням Центрального районного суду Миколаєва у серпні 2023 року. Справа стосується вирощування сільськогосподарських культур на землях оборони без дозволу Міністерства оборони України.

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Голова АРМА Олена Дума назвала перший аукціон «великою перемогою».

«Ми отримали можливість реалізовувати арештовані активи за прозорими конкурентно спроможними правилами. Цього очікували не лише українські підприємці, але і наші міжнародні партнери», – сказала вона.

Як повідомлялося, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу – 1,2 тис. тонн зерна пшениці.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що повноваження Агентства з розшуку та менеджменту активів слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК.