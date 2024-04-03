Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів
У майбутньому скликанні Європарламенту «за» голосуватимуть не 520, а 500 депутатів
фото: picture alliance

Кубілюс вважає, що склад Європарламенту після виборів може бути навіть більш проукраїнським, але не кількісно

Після виборів до Європарламенту у червні у голосуванні щодо резолюцій, які стосуються України, свої голоси «за» віддаватимуть менше депутатів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Проте європарламентар не прогнозує якихось великих змін. На його думку, залишиться та ж сама центристська коаліція, яка є зараз.

«Наша Європейська народна партія залишиться в ній найбільшою. Збільшать своє представництво ультраправі, але не набагато. Коли ми зараз готуємо якісь резолюції, що стосуються України, у голосуванні щодо них беруть участь 600 європарламентарів, а «за» голосують 520. У майбутньому скликанні Європарламенту «за» голосуватимуть не 520, а 500. Це щоб розуміти, у чому буде різниця. Тобто в парламенті буде 60-80 комуністів, якихось фашистів», – зазначив експрем'єр Литви.

Андрюс Кубілюс зазначив, що наступний етап може бути навіть більш проукраїнським тому, що посилюється вплив його партії зокрема, коаліції центристів: «Зараз це посилення буде і серед членів Європейської Ради. Зараз 13 прем'єрів із 27, скоро буде 14, які представляють нашу партію і стоять на наших позиціях. І потім очікується ще +1», – повідомив він і додав, що «Європа в цьому плані повертається в потрібний бік».

До слова, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс наголосив, що зараз питання полягає в тому, що або ЄС надає Україні військову допомогу на 100 млрд євро, що призведе до появи плану на перемогу, або все залишається у такому ж вигляді, як зараз. «Є така небезпека, що будуть підштовхувати до миру через ненадання допомоги», – припустив колишній прем'єр-міністр Литви.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.

Читайте також:

Теги: коаліція депутат Європарламент Європа партії Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі пес, що витяг мертву дитину з-під завалів – і ліг тужити
Український пес людяніший за російського режисера
4 березня, 09:40
Частина європейських країн заявили, що не зможуть називати Путіна президентом і ніколи не визнають легітимності виборів на окупованих територіях
Піррова перемога. Чим загрожує Росії втрата легітимності
19 березня, 19:01
Дональд Трамп, який політично «усиновив» Віктора Орбана, чекає від нього допомоги у посиленні своїх позицій в Європі
Як тандем Орбан – Трамп загрожує Європі
18 березня, 17:25
Зі слів Орбана, Трамп сповістив його, що не збирається виділяти на допомогу Україні ні цента
Орбан озвучує Трампа чи Путіна?
11 березня, 21:30
Едуард Сабанін: Головною метою та завданням нашої бригади є знищення бронетехніки ворога
Герой України Едуард Сабанін: Заморожування конфлікту – не варіант Інтерв’ю
15 березня, 15:00
Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня
Чи врятує теща зятя від мобілізації? Новий закон: перші правки пройшли комітет Тема #1
13 березня, 14:00
ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституці, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
6 березня, 11:56
Частка україномовного культурного продукту в країні має збільшитися з 55% до 85%
Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
15 березня, 20:15
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno
24 березня, 17:03

Політика

Польща прокоментувала заяву Лукашенка про підготовку до війни
Польща прокоментувала заяву Лукашенка про підготовку до війни
Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів
Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів
Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ
Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ
Британія готує гучне звернення до членів НАТО: як це вплине на Україну
Британія готує гучне звернення до членів НАТО: як це вплине на Україну
Politico: НАТО хоче контролювати «Рамштайн», якщо Трамп знову прийде до влади
Politico: НАТО хоче контролювати «Рамштайн», якщо Трамп знову прийде до влади
Порошенко збирається в президенти
Порошенко збирається в президенти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
34K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
33K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
24K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
14K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5577
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році

Новини

Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua