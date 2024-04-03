Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів

Кубілюс вважає, що склад Європарламенту після виборів може бути навіть більш проукраїнським, але не кількісно

Після виборів до Європарламенту у червні у голосуванні щодо резолюцій, які стосуються України, свої голоси «за» віддаватимуть менше депутатів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Проте європарламентар не прогнозує якихось великих змін. На його думку, залишиться та ж сама центристська коаліція, яка є зараз.

«Наша Європейська народна партія залишиться в ній найбільшою. Збільшать своє представництво ультраправі, але не набагато. Коли ми зараз готуємо якісь резолюції, що стосуються України, у голосуванні щодо них беруть участь 600 європарламентарів, а «за» голосують 520. У майбутньому скликанні Європарламенту «за» голосуватимуть не 520, а 500. Це щоб розуміти, у чому буде різниця. Тобто в парламенті буде 60-80 комуністів, якихось фашистів», – зазначив експрем'єр Литви.

Андрюс Кубілюс зазначив, що наступний етап може бути навіть більш проукраїнським тому, що посилюється вплив його партії зокрема, коаліції центристів: «Зараз це посилення буде і серед членів Європейської Ради. Зараз 13 прем'єрів із 27, скоро буде 14, які представляють нашу партію і стоять на наших позиціях. І потім очікується ще +1», – повідомив він і додав, що «Європа в цьому плані повертається в потрібний бік».

До слова, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс наголосив, що зараз питання полягає в тому, що або ЄС надає Україні військову допомогу на 100 млрд євро, що призведе до появи плану на перемогу, або все залишається у такому ж вигляді, як зараз. «Є така небезпека, що будуть підштовхувати до миру через ненадання допомоги», – припустив колишній прем'єр-міністр Литви.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.