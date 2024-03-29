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Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок
Уже наступного тижня законопроєкт про мобілізацію може відправитися в зал для розгляду парламентом
фото з відкритих джерел

Всього члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянули 4269 правок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Попереду – друге читання в парламенті. Про це повідомив член комітету, нардеп Вадим Івченко. 

«Нарешті Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до закону про мобілізацію. Працюємо над додатковими правками комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації», – написав він.

За словами Івченка, вже наступного тижня закон може відправитися в зал для розгляду парламентом.

Депутатка Ірина Фріз, яка також входить до цього комітету, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.

Зокрема, нардеп Олександр Федієнко уточнив, які питання були розглянуті:

  • зафіксували редакцію щодо гармонізації реєстрів людей з інвалідністю (Мінсоцполітики) та реєстром Міноборони «Оберіг»;
  • не підтримали пропозицію щодо переогляду людей з інвалідністю 2-3 групи, які отримали цю інвалідність до 24 лютого. Але ще окремо розглянуть, щодо саме групи;
  • залишили все, як є, для здобувачів освіти, зокрема й аспірантів;
  • проговорили можливість звільнення людям, які непридатні до військової служби з категорії «обмежено придатних». При цьому Рада вже скасувала «обмежено придатних»: залишаються категорії «придатні» або «непридатні»;
  • те саме стосується тих, хто має довідку «обмежено придатний» – треба проходити ВЛК;
  • надали можливість отримувати консульські послуги (за кордоном) без підтвердження наявності таких людей у військовому обліку.

Федієнко зауважив, що це не остаточні зміни: парламентський комітет своїми правками ще може змінити деякі норми.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби. Українці, які мали цей статус, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів.

Як відомо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Він забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, визначення втрати працездатності тощо.

Передбачається можливість заміщення цивільними посад військових капеланів підрозділів Сил оборони, відпустки для військовослужбовців при народженні дитини та відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До слова, до другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно.

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Теги: мобілізація Верховна Рада депутат законопроєкт

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