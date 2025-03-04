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Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
У лютому РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго
фото з відкритих джерел

Під управління АРМА пішов Полтавський ГЗК

Печерський райсуд Києва передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно олігарха-втікача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

У повідомленнях не називається ім’я фігуранта, проте, як виходить з матеріалів, йдеться про Костянтина Жеваго, який є бенефіціарним власником збанкрутілого банку «Фінанси і кредит».

«28 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК"», йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, Костянтину Жеваго належав банк «Фінанси та Кредит», який з грудня 2015-го по грудень 2019 року перебував у стані ліквідації. У травні 2024 року ДБР повідомило про підозру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам (колишнім голові правління банку та його двом заступникам) у справі виведення 519 млн грн з банку «Фінанси та Кредит».

У листопаді 2024-го суд залишив у силі рішення про арешт низки активів Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому нинішнього року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго.

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Теги: Костянтин Жеваго АРМА ДБР Офіс Генерального прокурора

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