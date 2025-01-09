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Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі
фото з відкритих джерел

Олена Дума пообіцяла, що перед продажем судна буде проведено незалежну оцінку

Один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

У липні 2024 року з’явилася інформація, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Медведчука і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

У коментарі «Главкому» очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума повідомила, що з вересня 2024 року внесено вісім запитів до Офісу генпрокурора про початок легалізації вказаного рішення судом Хорватії. Як тільки-но АРМА отримає легалізоване рішення іноземним судом, одразу буде оголошено конкурс з відбору організатора торгів (світових аукціонних будинків).

«Підтверджуємо: досі аукціонні будинки висловлюють зацікавленість в участі в такому конкурсі. Це означає, що Україна зможе отримати від реалізації резонансного активу кума Путіна мільярди гривень, а не пів ціни у разі продажу як санкційного активу», – сказала керівниця АРМА.

Також посадовиця наголосила на вартості судна. У 2015 році яхта Royal Romance коштувала €200 млн. Разом із тим Олена Дума запевнила: до продажу яхти Медведчука організатор торгів буде зобовʼязаний здійснити незалежну оцінку активу.

Як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та баггі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

Вказане багатство належало сімейству Медведчука-Марченко. Його у липні 2022 року Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА.  

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

Також у жовтні АРМА продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.

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Теги: Віктор Медведчук гроші аукціон майно АРМА Олена Дума

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