Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз

Олена Дума пообіцяла, що перед продажем судна буде проведено незалежну оцінку

Один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

У липні 2024 року з’явилася інформація, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Медведчука і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

У коментарі «Главкому» очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума повідомила, що з вересня 2024 року внесено вісім запитів до Офісу генпрокурора про початок легалізації вказаного рішення судом Хорватії. Як тільки-но АРМА отримає легалізоване рішення іноземним судом, одразу буде оголошено конкурс з відбору організатора торгів (світових аукціонних будинків).

«Підтверджуємо: досі аукціонні будинки висловлюють зацікавленість в участі в такому конкурсі. Це означає, що Україна зможе отримати від реалізації резонансного активу кума Путіна мільярди гривень, а не пів ціни у разі продажу як санкційного активу», – сказала керівниця АРМА.

Також посадовиця наголосила на вартості судна. У 2015 році яхта Royal Romance коштувала €200 млн. Разом із тим Олена Дума запевнила: до продажу яхти Медведчука організатор торгів буде зобовʼязаний здійснити незалежну оцінку активу.

Як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та баггі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

Вказане багатство належало сімейству Медведчука-Марченко. Його у липні 2022 року Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

Також у жовтні АРМА продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.