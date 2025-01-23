АРМА дискваліфікувала переможця аукціону на управління столичним «Гулівером»

Остаточне рішення щодо результатів аукціону на управління «Гулівером» буде прийнято після завершення всіх перевірок

Раніше пропозиція переможця аукціону була визнана найбільш економічно вигідною

Агентство з розшуку та менеджменту активів відхилило кандидатуру ТОВ «БК «Міленіум» на управителя торгівельно-розважальним центром Gulliver. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

«За результатом перевірки поданої документації ТОВ «БК «Міленіум» було виявлено ряд невідповідностей тендерної пропозиції. АРМА відхилило кандидатуру цього учасника аукціону на управління ТРЦ Gulliver. Раніше пропозиція учасника була визнана платформою «Прозорро» найбільш економічно вигідною (водночас визнана аномально низькою ціновою пропозицією)», – каже вона.

Дума зазначила, що виявлені порушення тендерної документації так і не було усунено учасником у відведений 24-годинний термін.

«Директор ТОВ «БК «Міленіум» у період, за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень. Це є прямим порушенням статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», – зазначила Дума.

За словами чиновниці, диплом про освіту, наданий керівником компанії, не міститься в жодному офіційному реєстрі, що ставить під сумнів його автентичність.

«Надані в тендерній документації договори мають системні порушення щодо порядку їх підтвердження, а також відсутність належного кадрового кваліфікованого складу працівників. Фінансова діяльність компанії, починаючи з другого півріччя 2022 року, потребує додаткової перевірки через наявні сумніви в її прозорості», – додала Дума.

Відповідно до встановлених процедур, наступним кроком буде розгляд документів учасника, який посів друге місце на аукціоні – консорціум «Управляюча компанія «Еспланада», що запропонував 0,35% винагороди за управління. Наразі розпочнеться перевірка документів цього учасника, а остаточне рішення щодо результатів аукціону ухвалять після завершення всіх перевірок.

Консорціум «Управляюча компанія «Еспланада» зареєстрований 28 листопада 2024 року та спеціалізується на управлінні нерухомим майном. Кінцевими бенефіціарами цієї компанії є Ерікс Мартіновскіс (50%), який зареєстрований в Люксембурзі, та Світлана Кучева (49,5%).

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згодом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду.

До слова, у 2018 році ТРЦ Gulliver вже був заарештований та переданий в управління АРМА. Компанія-управитель (ТОВ «Три О») за чотири роки виплатила до держбюджету 8,2 млн грн від управління цим активом.